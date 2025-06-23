Виплати від Aгенції ООН — де відкрито реєстрацію на допомогу у червні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Aгенція ООН у справах біженців в Україні продовжує надавати грошову допомогу для вразливих категорій громадян у червні 2025 року. Цього тижня мобільні бригади працюватимуть у низці територіальних громад Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Telegram-каналі.

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Умови програми підтримки від Aгенції ООН у справах біженців

Зокрема, 23 червня можливість реєстрації у програмі фінансової підтримки буде доступна для жителів Грунської територіальної громади Сумської області.

Виплати передбачені тільки для громадян з числа вразливих категорій, які були змушені залишати домівки через агресію РФ. Йдеться про:

ВПО, які переїхали протягом останніх пів року, або ж повернулись у власні оселі після вимушеного виїзду, й не мали аналогічної допомоги упродовж попередніх місяців;

біженців, які після виїзду за кордон повернулись додому, й також не брали участі у подібних програмах допомоги за останні три місяці.

Проте громадяни, які отримували фіндопомогу від організацій і з моменту отримання пройшло понад три місяці, можуть подати заявку, якщо мають одну з таких вразливостей:

у сім'ї є тільки батько, матір чи опікун, з неповнолітніми дітьми та громадянами від 55 років;

у родині є лише особи похилого віку та неповнолітні діти;

у родини є особи з діагностованими тяжкими хворобами чи наявна інвалідність;

дохід заявника не перевищує суму у 5,4 тис. грн на кожного члена родини.

Розмір допомоги та як подати заявку на отримання виплат

За програмою кожному члену родини виплатять по 10,8 тис. грн (за 3,6 тис. грн за три місяці). Сума розраховна на основі мінімального споживчого кошика.

Мобільна група для реєстрації на програму грошової допомоги 23 червня працюватиме у с. Грунь (Грунська тергромада) за попереднім записом. Адреса прийому: пл. Остапа Вишні, 28 (приміщення бібліотеки) з 11:00 до 15:00.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Протягом тижня мобільні бригади працюватимуть і в інших містах Сумської області.

Нагадаємо, в Україні жінки можуть зареєструватися у грантовому проєкті від БФ "Жіночі можливості в Україні". В його рамках виплачують по 42 тис. грн.

Також повідомлялося, що українські жінки можуть взяти участь у програмі допомоги від The Howard G. Buffett Foundation. Йдеться про виплати на фінансування відкриття власної справи.