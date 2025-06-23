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В Украине больше людей получат помощь от УВКБ ООН — детали

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Дата публикации 23 июня 2025 13:00
Выплаты от УВКБ ООН — где стартует регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что нужно знать о помощи от УВКБ ООН Как можно получить денежную помощь в Кривом Роге

30 июня 2025 года Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию на предоставление денежной помощи в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Заявки можно будет подавать только в течение одного дня.

Об этом информирует пресс-центр представителей УВКБ ООН на канале в Telegram.

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Что нужно знать о помощи от УВКБ ООН

По программе от УВКБ ООН, каждому члену семьи предоставляют выплаты по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за трехмесячный период).

Зарегистрироваться на помощь имеют право две категории граждан. А именно:

  • внутренние переселенцы, перемещенные в течение шести месяцев, которым не выплачивали аналогичную помощь за предыдущие три месяца;
  • беженцы, которые вернулись на родину, и не имели подобной поддержки за последние три месяца.

В первую очередь выплаты предоставят тем беженцам и переселенцам без вышеуказанных требований, которые имеют следующие критерии уязвимости:

  • есть только отец или мать, которые воспитывают несовершеннолетних детей или есть на содержании пожилые люди;
  • домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, которым от 55 лет;
  • в семье пожилые люди (больше 55 лет) воспитывают несовершеннолетних детей;
  • домохозяйство имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которым требуется уход;
  • доход на одного человека в семье ежемесячно не превышает 5,4 тыс. грн.

Как можно получить денежную помощь в Кривом Роге

Зарегистрироваться на финансовую помощь от УВКБ ООН в Кривом Роге можно лишь 30 июня 2025 года. Адрес: ул. Владимира Бызова 5. График работы: с 09:30 до 16:00.

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!)", — сообщили организаторы.

Во время консультации и записи в обязательном порядке необходимо:

  • назвать количество всех желающих получить выплаты;
  • иметь при себе идентификационные коды и паспорта на всех граждан, кого нужно записать;
  • во время регистрации необходимо присутствовать всем членам семьи;
  • назвать родственные связи;
  • иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев (для переселенцев).

Ранее мы писали о том, для кого предусмотрена финансовая помощь ко Дню Независимости в 2025 году. В ПФУ уточнили список соответствующих категорий граждан.

Также сообщали о том, что в Сумском регионе некоторые граждане смогут зарегистрироваться на помощь от Агентства ООН в июне 2025 года. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

выплаты ООН финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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