Виплати до Дня Незалежності у 2025 році — хто в списку отримувачів

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, які категорії громадян можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності у 2025 році. Днями стартувала реєстрація на відповідні виплати.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Для кого передбачена грошова допомога до Дня Незалежності

З питанням, хто саме має право на державну щорічну допомогу до Дня Незалежності, звертаються громадяни у соцмережах. Йдеться про виплати, що передбачені постановою уряду № 1396 "Деякі питання соцзахисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спецумовах".

За інформацією ПФУ, за виплатами можуть звертатися кілька категорій громадян. Допомога передбачена для:

громадян, які мають інвалідність внаслідок війни першої, другої, третьої груп;

українців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

учасників бойових дій (УБД);

постраждалих учасників Революції Гідності;

колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів;

дітей, народжених в місцях примусового тримання;

членів родин загиблих захисників країни, ветеранів війни та жертв нацизму;

учасників війни, колишніх в’язнів таборів, насильно вивезених на примусові роботи, дітей партизанів та підпільників.

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

На які суми допомоги зможуть розраховувати громадяни у 2025 році

У 2025 році суми допомоги до Дня Незалежності, затверджені урядовою постановою № 486, будуть наступні:

450 грн — для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи, дітей партизанів;

650 грн — для рідних загиблих захисників, вдівців та вдів померлих/загиблих учасників бойових дій;

1 тис. грн — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, дітей ув'язнених у таборах;

3,1 тис. грн — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

А також для громадян, які мають інвалідність внаслідок війни, у таких розмірах:

для першої групи інвалідності — 3,1 тис. грн;

для другої групи — 2,9 тис. грн;

для третьої групи — 2,7 тис. грн.

Зареєструватися на виплати можна особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу, дистанційно через вебпортал фонду. Пенсіонерам та чинним військовим виплати надійдуть автоматично, без додаткових заяв.

Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть подати заявки на отримання допомоги від Aгенції ООН у справах біженців. Цього тижня така можливість буде доступна у Сумській області.

Також повідомляли про те, що в Україні триває реалізація програми "REDpreneurUA", що покликана підтримати бізнес. В рамках проєкту громадянам виплатять близько 300 тис. грн.