Купівля валюти — Ощадбанк встановив вигідний курс для клієнтів

В Ощаді ввели нові правила купівлі валюти — що змінилось
Для клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" тимчасово зміняться умови на операції з купівлі іноземної валюти. Банк встановить спеціальний курс на 5 лютого 2026 року.
Про це поінформувала пресслужба фінустанови у соцмережі Facebook.
Нові умови на операції з купівлі валюти в Ощадбанку
За даними державного банку, 5 лютого у "Мобільному Ощаді" клієнти зможуть здійснити обмін валюти за спеціальним курсом.
"У Мобільному Ощаді діє спеціальний курс купівлі валюти. Лише один день — 05.02", — йдеться у повідомленні.
Перед такими операціями у фінустанові рекомендують переконатися, що в мобільному застосунку відкрито валютну картку.
Також клієнти зможуть:
- здійснювати обмін гривні на долари та євро за рахунок кредитних коштів (максимальний пільговий період до 62 днів);
- знімати готівкову валюту в касі будь-якого відділення банку без жодних комісій;
- купувати валюту, дотримуючись ліміту до 50 тис. грн/міс.
Правила здійснення купівлі валюти в застосунку
Зокрема, у банку радять завчасно відкрити кредитну картку для подальшого обміну валюти у застосунку.
Для онлайн-купівлі валюти потрібно мати також валютну карту. Тобто загалом для обміну у "Мобільному Ощаді" мають бути доступні такі картки:
- картка у національній валюті;
- картка в іноземній валюті (USD/EUR).
Валютну картку можна замовити дистанційно через застосунок:
- обрати розділ "Мої можливості";
- натиснути на опцію "Замовити картку";
- перейти в "Моя картка — Цифрова";
- обрати пункт "Валюта рахунку".
Після таких дій валютна карта одразу з'явиться у списку наявних карт. Для здійснення процедури обміну валюти потрібно виконати такі кроки:
- у розділі "Платежі" обрати "Обмін валют";
- натиснути на карту, з якої необхідно здійснити обмін;
- написати потрібну суму операції;
- підтвердити, з якої карти буде здійснено переказ.
У 2026 році діють обмеження на такі операції:
- мінімальна сума не повинна бути нижчою за 500 грн (в еквіваленті);
- максимальна — вищою за 50 тис. грн.
Який саме встановлять курс на 5 лютого, клієнти дізнаються в день такої нагоди.
