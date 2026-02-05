Відео
Головна Фінанси В Ощаді ввели нові правила купівлі валюти — що змінилось

В Ощаді ввели нові правила купівлі валюти — що змінилось

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 06:01
Купівля валюти — Ощадбанк встановив вигідний курс для клієнтів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" тимчасово зміняться умови на операції з купівлі іноземної валюти. Банк встановить спеціальний курс на 5 лютого 2026 року. 

Про це поінформувала пресслужба фінустанови у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Нові умови на операції з купівлі валюти в Ощадбанку

За даними державного банку, 5 лютого у "Мобільному Ощаді" клієнти зможуть здійснити обмін валюти за спеціальним курсом. 

"У Мобільному Ощаді діє спеціальний курс купівлі валюти. Лише один день — 05.02", — йдеться у повідомленні.

Перед такими операціями у фінустанові рекомендують переконатися, що в мобільному застосунку відкрито валютну картку.

Також клієнти зможуть:

  • здійснювати обмін гривні на долари та євро за рахунок кредитних коштів (максимальний пільговий період до 62 днів);
  • знімати готівкову валюту в касі будь-якого відділення банку без жодних комісій;
  • купувати валюту, дотримуючись ліміту до 50 тис. грн/міс.

Правила здійснення купівлі валюти в застосунку

Зокрема, у банку радять завчасно відкрити кредитну картку для подальшого обміну валюти у застосунку.

Для онлайн-купівлі валюти потрібно мати також валютну карту. Тобто загалом для обміну у "Мобільному Ощаді" мають бути доступні такі картки:

  • картка у національній валюті;
  • картка в іноземній валюті (USD/EUR).

Валютну картку можна замовити дистанційно через застосунок:

  • обрати розділ "Мої можливості";
  • натиснути на опцію "Замовити картку";
  • перейти в "Моя картка — Цифрова";
  • обрати пункт "Валюта рахунку".

Після таких дій валютна карта одразу з'явиться у списку наявних карт. Для здійснення процедури обміну валюти потрібно виконати такі кроки:

  • у розділі "Платежі" обрати "Обмін валют";
  • натиснути на карту, з якої необхідно здійснити обмін;
  • написати потрібну суму операції;
  • підтвердити, з якої карти буде здійснено переказ.

У 2026 році діють обмеження на такі операції:

  • мінімальна сума не повинна бути нижчою за 500 грн (в еквіваленті);
  • максимальна — вищою за 50 тис. грн.

Який саме встановлять курс на 5 лютого, клієнти дізнаються в день такої нагоди. 

Раніше ми писали, що в Ощадбанку можна купувати валюту двома способами. У 2026 році діють певні обмеження.

Також розповідали, що в Ощадбанку повідомили, як пройти ідентифікацію без КЕПу. У банку пояснили, які є альтернативи.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
