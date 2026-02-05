Купівля валюти — Ощадбанк встановив вигідний курс для клієнтів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" тимчасово зміняться умови на операції з купівлі іноземної валюти. Банк встановить спеціальний курс на 5 лютого 2026 року.

Про це поінформувала пресслужба фінустанови у соцмережі Facebook.

Нові умови на операції з купівлі валюти в Ощадбанку

За даними державного банку, 5 лютого у "Мобільному Ощаді" клієнти зможуть здійснити обмін валюти за спеціальним курсом.

"У Мобільному Ощаді діє спеціальний курс купівлі валюти. Лише один день — 05.02", — йдеться у повідомленні.

Перед такими операціями у фінустанові рекомендують переконатися, що в мобільному застосунку відкрито валютну картку.

Також клієнти зможуть:

здійснювати обмін гривні на долари та євро за рахунок кредитних коштів (максимальний пільговий період до 62 днів);

знімати готівкову валюту в касі будь-якого відділення банку без жодних комісій;

купувати валюту, дотримуючись ліміту до 50 тис. грн/міс.

Правила здійснення купівлі валюти в застосунку

Зокрема, у банку радять завчасно відкрити кредитну картку для подальшого обміну валюти у застосунку.

Для онлайн-купівлі валюти потрібно мати також валютну карту. Тобто загалом для обміну у "Мобільному Ощаді" мають бути доступні такі картки:

картка у національній валюті;

картка в іноземній валюті (USD/EUR).

Валютну картку можна замовити дистанційно через застосунок:

обрати розділ "Мої можливості";

натиснути на опцію "Замовити картку";

перейти в "Моя картка — Цифрова";

обрати пункт "Валюта рахунку".

Після таких дій валютна карта одразу з'явиться у списку наявних карт. Для здійснення процедури обміну валюти потрібно виконати такі кроки:

у розділі "Платежі" обрати "Обмін валют";

натиснути на карту, з якої необхідно здійснити обмін;

написати потрібну суму операції;

підтвердити, з якої карти буде здійснено переказ.

У 2026 році діють обмеження на такі операції:

мінімальна сума не повинна бути нижчою за 500 грн (в еквіваленті);

максимальна — вищою за 50 тис. грн.

Який саме встановлять курс на 5 лютого, клієнти дізнаються в день такої нагоди.

