Главная Финансы В Ощаде ввели новые правила покупки валюты — что изменилось

В Ощаде ввели новые правила покупки валюты — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:01
Покупка валюты — Ощадбанк установил выгодный курс для клиентов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" временно изменятся условия на операции по покупке иностранной валюты. Банк установит специальный курс на 5 февраля 2026 года.

Об этом проинформировала пресс-служба финучреждения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Новые условия на операции по покупке валюты в Ощадбанке

По данным государственного банка, 5 февраля в "Мобильном Ощаде" клиенты смогут осуществить обмен валюты по специальному курсу.

"В Мобильном Ощаде действует специальный курс покупки валюты. Только один день — 05.02", — говорится в сообщении.

Перед такими операциями в финучреждении рекомендуют убедиться, что в мобильном приложении открыта валютная карта.

Также клиенты смогут:

  • осуществлять обмен гривны на доллары и евро за счет кредитных средств (максимальный льготный период до 62 дней);
  • снимать наличную валюту в кассе любого отделения банка без комиссий;
  • покупать валюту, соблюдая лимит до 50 тыс. грн/мес.

Правила осуществления покупки валюты в приложении

В частности, в банке советуют заблаговременно открыть кредитную карту для дальнейшего обмена валюты в приложении.

Для онлайн-покупки валюты нужно иметь также валютную карту. То есть в целом для обмена в "Мобильном Ощаде" должны быть доступны следующие карты:

  • карта в национальной валюте;
  • карта в иностранной валюте (USD/EUR).

Валютную карту можно заказать дистанционно через приложение:

  • выбрать раздел "Мои возможности";
  • нажать на опцию "Заказать карту";
  • перейти в "Моя карта — Цифровая";
  • выбрать пункт "Валюта счета".

После таких действий валютная карта сразу появится в списке имеющихся карт. Для осуществления процедуры обмена валюты нужно выполнить следующие шаги:

  • в разделе "Платежи" выбрать "Обмен валют";
  • нажать на карту, с которой необходимо осуществить обмен;
  • написать нужную сумму операции;
  • подтвердить, с какой карты будет осуществлен перевод.

В 2026 году действуют ограничения на такие операции:

  • минимальная сумма не должна быть ниже 500 грн (в эквиваленте);
  • максимальная — выше 50 тыс. грн.

Какой именно установят курс на 5 февраля, клиенты узнают в день такой возможности.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке можно покупать валюту двумя способами. В 2026 году действуют определенные ограничения.

Также рассказывали, что в Ощадбанке сообщили, как пройти идентификацию без КЭПа. В банке объяснили, какие есть альтернативы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
