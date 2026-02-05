Покупка валюты — Ощадбанк установил выгодный курс для клиентов

В Ощаде ввели новые правила покупки валюты — что изменилось
Для клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" временно изменятся условия на операции по покупке иностранной валюты. Банк установит специальный курс на 5 февраля 2026 года.
Об этом проинформировала пресс-служба финучреждения в соцсети Facebook.
Новые условия на операции по покупке валюты в Ощадбанке
По данным государственного банка, 5 февраля в "Мобильном Ощаде" клиенты смогут осуществить обмен валюты по специальному курсу.
"В Мобильном Ощаде действует специальный курс покупки валюты. Только один день — 05.02", — говорится в сообщении.
Перед такими операциями в финучреждении рекомендуют убедиться, что в мобильном приложении открыта валютная карта.
Также клиенты смогут:
- осуществлять обмен гривны на доллары и евро за счет кредитных средств (максимальный льготный период до 62 дней);
- снимать наличную валюту в кассе любого отделения банка без комиссий;
- покупать валюту, соблюдая лимит до 50 тыс. грн/мес.
Правила осуществления покупки валюты в приложении
В частности, в банке советуют заблаговременно открыть кредитную карту для дальнейшего обмена валюты в приложении.
Для онлайн-покупки валюты нужно иметь также валютную карту. То есть в целом для обмена в "Мобильном Ощаде" должны быть доступны следующие карты:
- карта в национальной валюте;
- карта в иностранной валюте (USD/EUR).
Валютную карту можно заказать дистанционно через приложение:
- выбрать раздел "Мои возможности";
- нажать на опцию "Заказать карту";
- перейти в "Моя карта — Цифровая";
- выбрать пункт "Валюта счета".
После таких действий валютная карта сразу появится в списке имеющихся карт. Для осуществления процедуры обмена валюты нужно выполнить следующие шаги:
- в разделе "Платежи" выбрать "Обмен валют";
- нажать на карту, с которой необходимо осуществить обмен;
- написать нужную сумму операции;
- подтвердить, с какой карты будет осуществлен перевод.
В 2026 году действуют ограничения на такие операции:
- минимальная сумма не должна быть ниже 500 грн (в эквиваленте);
- максимальная — выше 50 тыс. грн.
Какой именно установят курс на 5 февраля, клиенты узнают в день такой возможности.
