Головна Фінанси Гроші на комуналку від Ощаду — хто отримає 5 тис. грн

Гроші на комуналку від Ощаду — хто отримає 5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 06:01
В Ощадбанку розповіли, хто з пенсіонерів може отримати 5 тис. грн на комуналку
Люди біля відділення банку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" розповіли, що оформлення пенсійної картки Mastercard  від фінустанови дозволить не тільки зручно й безпечно отримувати соціальні виплати та здійснювати розрахунки, а й стати власником грошових призів. Йдеться про можливість отримати 5 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба банківської установи у Facebook.

Читайте також:

Можливості для пенсіонерів з картою Mastercard від Ощаду

"Маєте пенсію? Саме час оформити пенсійну картку Mastercard від мого Ощаду. З нею зручно й безпечно отримувати соціальні виплати, оплачувати комунальні, робити перекази та щоденні покупки без зайвих клопотів. А ще є приємний бонус", — повідомляють у банку.

За інформацією пресслужби, Ощадбанк разом з Mastercard продовжують акцію "Моя турбота", в рамках якої можна виграти 5 тис. грн, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з програмою, громадяни щомісяця матимуть шанс отримати грошовий приз  в автоматичному режимі за здійснення розрахунків на суму, що перевищує 500 грн.  
Щомісяця банк визначатиме по 40 переможців, якщо дотримаються певних умов.

Умови участі у програмі від Ощад

За даними банку, для того, щоб долучитися до відповідної програми, необхідно лише розраховуватися картою Mastercard від Ощадбанку на суму від 500 грн одним платежем онлайн або в магазині. Це дасть змогу автоматично стати учасником розіграшу.

Йдеться про такі карти міжнародної платіжної системи Mastercard: 

  • Standard Mastercard; 
  • MC Debit Standard; 
  • MC World; 
  • MC Debit World.

Однак не всі операції можуть зарахуватися. А саме: 

  • транзакції, здійснені іншими картами; 
  • Р2Р перекази; 
  • грошові перекази на довільні реквізити;
  • транзакції з розрахунку за дорожні чеки/лотерейні квитки;
  • оплата ставок та парі в казино, зокрема онлайн;
  • оплата товарів, робіт чи послуг, за які було повернення коштів.

Переможців програми будуть обирати рандомним шляхом. Акція триватиме до 15 березня 2026 року.  

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку діють особливі правила зміни PIN-коду. Згідно з тарифікацією, у разі виникнення потреби у його зміні за перший раз комісія не передбачена.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку є два доступні варіанти для купівлі іноземної валюти. Відомо, які діють умови та ліміти у 2026 році. 

комунальні послуги Ощадбанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
