В Ощадбанку розповіли, хто з пенсіонерів може отримати 5 тис. грн на комуналку

Гроші на комуналку від Ощаду — хто отримає 5 тис. грн
У державному "Ощадбанку" розповіли, що оформлення пенсійної картки Mastercard від фінустанови дозволить не тільки зручно й безпечно отримувати соціальні виплати та здійснювати розрахунки, а й стати власником грошових призів. Йдеться про можливість отримати 5 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба банківської установи у Facebook.
Можливості для пенсіонерів з картою Mastercard від Ощаду
"Маєте пенсію? Саме час оформити пенсійну картку Mastercard від мого Ощаду. З нею зручно й безпечно отримувати соціальні виплати, оплачувати комунальні, робити перекази та щоденні покупки без зайвих клопотів. А ще є приємний бонус", — повідомляють у банку.
За інформацією пресслужби, Ощадбанк разом з Mastercard продовжують акцію "Моя турбота", в рамках якої можна виграти 5 тис. грн, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.
Згідно з програмою, громадяни щомісяця матимуть шанс отримати грошовий приз в автоматичному режимі за здійснення розрахунків на суму, що перевищує 500 грн.
Щомісяця банк визначатиме по 40 переможців, якщо дотримаються певних умов.
Умови участі у програмі від Ощад
За даними банку, для того, щоб долучитися до відповідної програми, необхідно лише розраховуватися картою Mastercard від Ощадбанку на суму від 500 грн одним платежем онлайн або в магазині. Це дасть змогу автоматично стати учасником розіграшу.
Йдеться про такі карти міжнародної платіжної системи Mastercard:
- Standard Mastercard;
- MC Debit Standard;
- MC World;
- MC Debit World.
Однак не всі операції можуть зарахуватися. А саме:
- транзакції, здійснені іншими картами;
- Р2Р перекази;
- грошові перекази на довільні реквізити;
- транзакції з розрахунку за дорожні чеки/лотерейні квитки;
- оплата ставок та парі в казино, зокрема онлайн;
- оплата товарів, робіт чи послуг, за які було повернення коштів.
Переможців програми будуть обирати рандомним шляхом. Акція триватиме до 15 березня 2026 року.
