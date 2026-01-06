В Ощадбанку уточнили, чи можна витратити зимову тисячу на оплату мобільного зв'язку

Гроші та картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку", які скористалися можливістю отримати фінансову допомогу у розмірі 1 тис. грн за держпрограмою "Зимова підтримка", мають право витратити її на різні послуги та продукти. Відомо, чи можна поповнювати мобільні рахунки цими коштами.

Про це розповіли на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Чи можна оплатити зв'язок "Зимовою тисячею", отриманою в Ощадбанку

Із питанням щодо наявності можливості розрахуватися за послуги мобільного зв'язку звертаються до банку учасники програми у соцмережі.

В Ощадбанку зауважили, що цього року не передбачено змоги поповнювати мобільні рахунки з картки "Національного кешбеку", на які надійшли кошти за програмою "Зимова підтримка". Такі правила діють не лише для Ощаду, а й для всіх банків, які надали можливість отримати ці виплати.

"Ощадбанк не встановлював заборону на поповнення мобільного з картки Національний кешбек. Ці зміни відбулися по програмі Національний кешбек для всіх банків, на які ми, на жаль, вплинути не маємо змоги", — йдеться у поясненні.

На що можна витратити допомогу

За умовами програми, учасникам дозволено витратити держдопомогу, що надійшла на карту "Нацкешбек" через "Дію", у 14 мереж супермаркетів та маркетплейсів по всій країні. Розрахунки можна робити як особисто у точках продажу, так і онлайн.

Окрім того, "Зимовою тисячею" можна оплатити придбані книги та друкову продукцію у книгарнях з певним МСС-кодом.

Також можна спрямувати на оплату комунальних послуг. У 2025 році саме на цю категорію українці найбільше витрачали гроші.

На ці кошти можна купити медичні препарати та українські ліки в аптеках, зареєстрованих в системі "Нацкешбек" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911" та "Аптека оптових цін").

Громадяни можуть витратити "Зимову тисячу" на донати для армії через перевірені фонди, доступні у банківських застосунках.

Використати "Зимову тисячу" можна до 30 червня 2026 року.

