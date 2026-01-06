Відео
Україна
Головна Фінанси В Ощаді пояснили, чи можна поповнити мобільний "Зимовою тисячею"

В Ощаді пояснили, чи можна поповнити мобільний "Зимовою тисячею"

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 06:01
В Ощадбанку уточнили, чи можна витратити зимову тисячу на оплату мобільного зв'язку
Гроші та картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку", які скористалися можливістю отримати фінансову допомогу у розмірі 1 тис. грн за держпрограмою "Зимова підтримка", мають право витратити її на різні послуги та продукти. Відомо, чи можна поповнювати мобільні рахунки цими коштами.

Про це розповіли на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Чи можна оплатити зв'язок "Зимовою тисячею", отриманою в Ощадбанку

Із питанням щодо наявності можливості розрахуватися за послуги мобільного зв'язку звертаються до банку учасники програми у соцмережі. 

В Ощадбанку зауважили, що цього року не передбачено змоги поповнювати мобільні рахунки з картки "Національного кешбеку", на які надійшли кошти за програмою "Зимова підтримка". Такі правила діють не лише для Ощаду, а й для всіх банків, які надали можливість отримати ці виплати.

"Ощадбанк не встановлював заборону на поповнення мобільного з картки Національний кешбек. Ці зміни відбулися по програмі Національний кешбек для всіх банків, на які ми, на жаль, вплинути не маємо змоги", — йдеться у поясненні.

На що можна витратити допомогу

За умовами програми, учасникам дозволено витратити держдопомогу, що надійшла на карту "Нацкешбек" через "Дію", у 14 мереж супермаркетів та маркетплейсів по всій країні. Розрахунки можна робити як особисто у точках продажу, так і онлайн.

Окрім того, "Зимовою тисячею" можна оплатити придбані книги та друкову продукцію у книгарнях з певним МСС-кодом.

Також можна спрямувати на оплату комунальних послуг. У 2025 році саме на цю категорію українці найбільше витрачали гроші. 

На ці кошти можна купити медичні препарати та українські ліки в аптеках, зареєстрованих в системі "Нацкешбек" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911" та "Аптека оптових цін").

Громадяни можуть витратити "Зимову тисячу" на донати для армії через перевірені фонди, доступні у банківських застосунках.

Використати "Зимову тисячу" можна до 30 червня 2026 року.

Раніше ми писали, як поповнити мобільний рахунок у мобільному застосунку "Ощад 24". Також уточнювали, скільки щомісяця доводиться витрачати за поповнення. 

Ще розповідали, що цьогоріч надалі діє закон про фінмоніторинг.  Відомо, які передбачені правила для клієнтів Ощадбанку.

Ощадбанк гроші банки мобільні оператори тисяча Зеленського
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
