Ощадбанк припинить співпрацю з клієнтами — кого торкнеться у 2026 році

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні продовжує діяти закон про фінансовий моніторинг, в рамках якого виявляють незаконні доходи громадян. Відомо, як діють у таких випадках щодо клієнтів державного "Ощадбанку".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Реклама

Читайте також:

Коли Ощадбанк може розривати угоди про співпрацю

Згідно зі частиною 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Ощадбанк активно перевіряє операції як фізичних осіб, так і підприємців чи юридичних осіб в Україні.

У банку діють спеціальні алгоритми виявлення підозрілих фінансових операцій, які не розголошують. У разі появи підозр щодо діяльності клієнта — йому можуть заблокувати рахунок до з'ясування обставин або розірвати договір про співпрацю, якщо підозри підтвердяться.

Найчастішим приводом для розірвання відносин є здійснення підозрілих платежів за банківським рахунком клієнта.

Серед інших підстав для того, щоб фінустанова припинила обслуговування клієнта:

Операції, які за показниками банку викликають сумніви через невідповідність вказаних доходів; Ненадання документів, що дозволять перевірити діяльність; Зазначена недостовірна інформація про клієнта; Неможливість здійснити ідентифікацію особи, в інтересах якої відбувається фінансова операція.

Як вивести заблоковані гроші з банку

Після появи підозр банк блокує рахунок та запитує додаткову інформацію щодо платежів. Якщо рішення буде не на користь клієнта, йому надішлють повідомлення про відмову від співпраці.

На виведення залишку на рахунку в інший банк відводиться 30 календарних днів. Щоб скористатися такою можливістю, клієнт має подати:

заяву про переведення залишку коштів;

реквізити банківського рахунку, відкритого на ім’я клієнта в іншому банку;

паспорт громадянина/інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку мають особисто прибути у відділення для оформлення нових карт. Йдеться про тих, кому було заблоковано старі картки.

Ще розповідали, що в Ощадбанку передбачена комісія за неактивні рахунки. Щоб її не стягували, необхідно написати у відділенні заяву про закриття банківського рахунку.