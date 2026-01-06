В Ощадбанке уточнили, можно ли потратить зимнюю тысячу на оплату мобильной связи

Деньги и карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка", которые воспользовались возможностью получить финансовую помощь в размере 1 тыс. грн по госпрограмме "Зимняя поддержка", имеют право потратить ее на различные услуги и продукты. Известно, можно ли пополнять мобильные счета этими средствами.

Об этом рассказали на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Можно ли оплатить связь "Зимней тысячей", полученной в Ощадбанке

С вопросом о наличии возможности рассчитаться за услуги мобильной связи обращаются к банку участники программы в соцсети.

В Ощадбанке отметили, что в этом году не предусмотрена возможность пополнять мобильные счета с карты "Национального кэшбэка", на которые поступили средства по программе "Зимняя поддержка". Такие правила действуют не только для Ощада, но и для всех банков, которые предоставили возможность получить эти выплаты.

"Ощадбанк не устанавливал запрет на пополнение мобильного с карты Национальный кэшбэк. Эти изменения произошли по программе Национальный кэшбэк для всех банков, на которые мы, к сожалению, повлиять не можем", — говорится в объяснении.

На что можно потратить помощь

По условиям программы, участникам разрешено потратить госпомощь, поступившую на карту "Нацкэшбэк" через "Дію", в 14 сетях супермаркетов и маркетплейсов по всей стране. Расчеты можно делать как лично в точках продаж, так и онлайн.

Кроме того, "Зимней тысячей" можно оплатить приобретенные книги и печатную продукцию в магазинах с определенным МСС-кодом.

Также можно направить на оплату коммунальных услуг. В 2025 году именно на эту категорию украинцы больше всего тратили деньги.

На эти средства можно купить медицинские препараты и украинские лекарства в аптеках, зарегистрированных в системе "Нацкэшбэк" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911" и "Аптека оптовых цен").

Граждане могут потратить "Зимнюю тысячу" на донаты для армии через проверенные фонды, доступные в банковских приложениях.

Использовать "Зимнюю тысячу" можно до 30 июня 2026 года.

Еще рассказывали, что в этом году в дальнейшем действует закон о финмониторинге. Известно, какие предусмотрены правила для клиентов Ощадбанка.