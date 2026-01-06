Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Ощаде объяснили, можно ли пополнить мобильный "Зимней тысячей"

В Ощаде объяснили, можно ли пополнить мобильный "Зимней тысячей"

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 06:01
В Ощадбанке уточнили, можно ли потратить зимнюю тысячу на оплату мобильной связи
Деньги и карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка", которые воспользовались возможностью получить финансовую помощь в размере 1 тыс. грн по госпрограмме "Зимняя поддержка", имеют право потратить ее на различные услуги и продукты. Известно, можно ли пополнять мобильные счета этими средствами.

Об этом рассказали на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Можно ли оплатить связь "Зимней тысячей", полученной в Ощадбанке

С вопросом о наличии возможности рассчитаться за услуги мобильной связи обращаются к банку участники программы в соцсети.

В Ощадбанке отметили, что в этом году не предусмотрена возможность пополнять мобильные счета с карты "Национального кэшбэка", на которые поступили средства по программе "Зимняя поддержка". Такие правила действуют не только для Ощада, но и для всех банков, которые предоставили возможность получить эти выплаты.

"Ощадбанк не устанавливал запрет на пополнение мобильного с карты Национальный кэшбэк. Эти изменения произошли по программе Национальный кэшбэк для всех банков, на которые мы, к сожалению, повлиять не можем", — говорится в объяснении.

На что можно потратить помощь

По условиям программы, участникам разрешено потратить госпомощь, поступившую на карту "Нацкэшбэк" через "Дію", в 14 сетях супермаркетов и маркетплейсов по всей стране. Расчеты можно делать как лично в точках продаж, так и онлайн.

Кроме того, "Зимней тысячей" можно оплатить приобретенные книги и печатную продукцию в магазинах с определенным МСС-кодом.

Также можно направить на оплату коммунальных услуг. В 2025 году именно на эту категорию украинцы больше всего тратили деньги.

На эти средства можно купить медицинские препараты и украинские лекарства в аптеках, зарегистрированных в системе "Нацкэшбэк" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911" и "Аптека оптовых цен").

Граждане могут потратить "Зимнюю тысячу" на донаты для армии через проверенные фонды, доступные в банковских приложениях.

Использовать "Зимнюю тысячу" можно до 30 июня 2026 года.

Ранее мы писали, как пополнить мобильный счет в мобильном приложении "Ощад 24". Также уточняли, сколько ежемесячно приходится тратить за пополнение.

Еще рассказывали, что в этом году в дальнейшем действует закон о финмониторинге. Известно, какие предусмотрены правила для клиентов Ощадбанка.

Ощадбанк деньги банки мобильные операторы тысяча Зеленского
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации