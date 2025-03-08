Блокування рахунків — чому Ощадбанк звинувачує в злочинах без рішення суду

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" розповіла про утримання фінустановою її коштів протягом кількох місяців та розірвання договору нібито на основі статті "фінансування тероризму, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Жінка заявила, що є легальним платником податків, тоді як банк бездоказово звинуватив у тяжкій статті без жодного рішення суду, попри презумпцію невинуватості.

Таке повідомлення міститься на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про проблему блокування рахунку

За словами клієнтки, вона надала всі необхідні документи, після чого банк багато місяців тримав кошти заблокованими, здійснюючи перевірку. У підсумку заявили, що вона не пройшла фінансовий моніторинг, не повідомивши, що ж саме стало приводом такого рішення.

Жінка наголосила, що не погоджується із закриттям рахунку, адже згідно зі статтею 56 закону "Про банки і банківську діяльність", банк зобов’язаний діяти в інтересах клієнта та дотримуватися законодавства. Вона вважає, що фінустанова не має права затримувати або утримувати кошти клієнта без законних підстав. У зв'язку з цим написала скаргу в Національний банк (НБК), а після того, як отримає документи щодо законності дій банку, звернеться до суду.

"Яка причина блокування? Немає жодної статті, яка дозволяє фінансовим установам блокувати рахунки через некомпетентність чи суб’єктивну оцінку ситуації... Тобто для Ощад неважливо, чи ти працюєш та сплачуєш податки, чи в тебе є, чи немає підтвердження доходу, масово зараз блокують... У випадках, визначених статтею 15 Закону України, "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом..." таке обвинувачення має надаватись документальними доказами щодо зазначених підстав. В іншому випадку, таке твердження не відповідає рамкам закону. А не приписувати зараз майже усім підряд цю статтю при закритті рахунку, не маючи ніяких доказів", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку відреагував на повідомлення, пояснивши, що після отриманих документів та ідентифікації було ухвалене рішення про розірвання ділових відносин з клієнткою. Рішення є остаточним.

"Проводячи фінмоніторинг банк керується положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, зі змінами. Закриття карткового рахунку за ініціативою банку передбачено ДКБО (ст. 127)", — повідомив співробітник банку.

Ощадбанк працює в рамках законодавства та нормативно-правових актів Нацбанку, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Всі заходи відповідають вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу.

"Якщо вам здійснили блокування рахунку, у відділенні банку вам можуть пояснити, з чим це зв'язано, та які підтверджуючі документи потрібно надати для його розблокування", — додали у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Facebook

Нагадаємо, Ощадбанк зробив заяву щодо стягнення комісії за відхилені операції. Йдеться про оплату за запит на суму, що перевищує доступний залишок на рахунку, на що поскаржились клієнти.

Також ми писали про нову функцію в застосунку Ощадбанку. Користувачам Android доступна можливість токенізації платіжної картки та додавання її до Google Wallet у застосунку.