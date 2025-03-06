Комісія за невдалі операції — в Ощадбанку розповіли, кому загрожує

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" пояснили особливості стягнення "Комісії при обробці авторизаційного запиту на суму, що перевищує доступний залишок". Про відповідне списання грошей поскаржились самі клієнти.

Таке повідомлення з'явилось на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Списання грошей в Ощадбанку за відхилені операції

Як розповів один із клієнтів, у фінустанові діють специфічні правила у стягненні комісії, якщо не вистачає коштів на здійснення потрібної операції. При цьому, якщо бракуватиме лише однієї гривні, банк скасує операцію і спише кошти за помилкову суму.

"... У Ощад є "класна функція" — "Комісія при обробці авторизованого запиту на суму, яка перевищує доступний залишок". Так, якщо необхідно сплатити певну суму і не вистачатиме на рахунку бодай однієї гривні — операцію буде відхилено і списано гроші з картки за вказану хибну суму", — написав чоловік.

Пояснення Ощадбанку щодо тарифів за невдалі операції

Представник фінустанови відреагував на звернення, зазначивши, що у разі здійснення операції на суму, що перевищує доступний залишок, перший запит на добу не тарифікується, проте за кожен наступний стягується комісія у кілька гривень за невдалу операцію.

Відповідна комісія прописана в тарифах, які опубліковано у відкритому доступі на офіційному сайті банку.

"Комісія утримується, починаючи з другої спроби провести операцію на суму, що перевищує доступний залишок коштів на рахунку", — повідомили у фінустанові.

Також в Ощадбанку дали рекомендації, як уникнути подібних списань за відхилені операції. Для цього клієнт може:

попередньо переглянути залишки на рахунку у мобільному застосунку або в чат-боті до операції;

у разі невдалої спроби провести операцію на більшу суму — надійде смс з банку із зазначенням, що на рахунку немає потрібної суми, де можна переглянути залишки коштів.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, за що можуть списувати чималі комісії за операції за рахунками. Йдеться про максимальну комісію до 1,5 тис. грн.

Також ми писали, що Ощадбанк може автоматично стягувати кошти за обслуговування "Картки киянина" навіть з пільговиків. Про подібні випадки розповідають клієнти.