Блокировка счетов — почему Ощадбанк обвиняет в преступлениях без решения суда

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка госфинучреждения "Ощадбанк" рассказала об удержании финучреждением ее средств в течение нескольких месяцев и расторжении договора якобы на основании статьи "финансирование терроризма, легализации доходов, полученных преступным путем". Женщина заявила, что является легальным налогоплательщиком, тогда как банк бездоказательно обвинил по тяжкой статье без всякого решения суда, несмотря на презумпцию невиновности.

Такое сообщение содержится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о проблеме блокировки счета

По словам клиентки, она предоставила все необходимые документы, после чего банк много месяцев держал средства заблокированными, осуществляя проверку. В итоге заявили, что она не прошла финансовый мониторинг, не сообщив, что же именно стало поводом такого решения.

Женщина подчеркнула, что не согласна с закрытием счета, ведь согласно статье 56 закона "О банках и банковской деятельности", банк обязан действовать в интересах клиента и соблюдать законодательство. Она считает, что финучреждение не имеет права задерживать или удерживать средства клиента без законных оснований. В связи с этим написала жалобу в Национальный банк (НБУ), а после того, как получит документы относительно законности действий банка, обратится в суд.

"Какова причина блокировки? Нет ни одной статьи, которая позволяет финансовым учреждениям блокировать счета из-за некомпетентности или субъективной оценки ситуации... То есть для Ощад неважно, работаешь ли ты, работаешь и платишь налоги, есть ли у тебя или нет подтверждения дохода, массово сейчас блокируют... В случаях, определенных статьей 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем ..." такое обвинение должно предоставляться документальными доказательствами по указанным основаниям. В противном случае, такое утверждение не соответствует рамкам закона. А не приписывать сейчас почти всем подряд эту статью при закрытии счета, не имея никаких доказательств", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отреагировал на сообщение, пояснив, что после полученных документов и идентификации было принято решение о расторжении деловых отношений с клиенткой. Решение является окончательным.

"Проводя финмониторинг банк руководствуется положением об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 №65, с изменениями. Закрытие карточного счета по инициативе банка предусмотрено ДКБО (ст. 127)", — сообщил сотрудник банка.

Ощадбанк работает в рамках законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. Все мероприятия соответствуют требованиям по безопасности и соблюдению правил финмониторинга.

"Если вам осуществили блокировку счета, в отделении банка вам могут объяснить, с чем это связано, и какие подтверждающие документы нужно предоставить для его разблокировки", — добавили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Facebook

Напомним, Ощадбанк сделал заявление о взыскании комиссии за отклоненные операции. Речь идет об оплате за запрос на сумму, превышающую доступный остаток на счете, на что пожаловались клиенты.

Также мы писали о новой функции в приложении Ощадбанка. Пользователям Android доступна возможность токенизации платежной карты и добавления ее в Google Wallet в приложении.