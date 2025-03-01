Ощадбанк може стягувати комісію у понад 100 грн — що треба знати

Банківська картка у руках. Фото: УНІАН

Житель Києва поскаржився на правила, які діють у державному "Ощадбанку". Фінустанова автоматично стягує гроші за обслуговування "Картки киянина".

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Детальніше про комісію за "Картку киянина"

Громадянин розповів, що з його "Картки киянина" для пільговиків Ощадбанк хотів стягнути повну суму за обслуговування. Оскільки на рахунку був мізер, банк стягнув лише 2 грн, попередивши, за що саме відбулося списання.

"Ощад злизав з моєї "Картки киянина", якою я користуюся виключно як інвалідським проїзним, 2 гривні. Про що дуже чемно попередив смс: ти не користуєшся карткою, тож ми в тебе взяли за обслуговування 2 грн. Хотіли взяти 100, але не було на балансі...", — написав він.

Клієнт повідомив, що столична влада вигадала саме такий формат проїзного для пільговиків. Однак через умови з боку банку, вирішив більше не користуватися нею, адже така картка мала бути безкоштовною.

На порталі представники Ощадбанку не пояснили громадянину, чому з пільговиків списуються кошти.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про "Картку киянина"

Зокрема, на оформлення "Картки киянина" мають право "пільговики", тобто громадяни, які наділені правом на пільги, доплати і компенсації, передбачені українським законодавством, рішеннями Київської міської ради. Також у список пільговиків входять внутрішні переселенці.

Орім того, отримати "Картку киянина" можуть громадяни, які зареєстровані в Києві та офіційно працюють на підприємствах і в організаціях столиці.

Також картки видають учням шкіл, коледжів, училищ і ліцеїв, студентам вузів.

При цьому, зазначають у КМДА, для пільговиків карта є безплатною, а от пересічні кияни, які не мають пільг, можуть користуватися нею за 10 грн на місяць.

Раніше ми писали про те, що Ощадбанк може списувати великі комісії за операції. Зокрема, відомо, в яких випадках доведеться платити максимальні 1,5 тис. грн.

Також в Ощадбанку пояснювали, яку плату беруть за зняття зарплати з рахунку. Зокрема, в Mastercard Word Debit дозволяється знімати 50 тис. грн без стягнення комісії протягом місяця.