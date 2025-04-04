Комісії в Ощадбанку — клієнтів змушують платити за відсутність грошей на картці

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "Ощадбанк" поскаржився, що отримав повідомлення від банку про стягнення комісії за відсутність грошей на картці. Йдеться про правила обслуговування неактивних рахунків, навіть якщо на банківському рахунку немає коштів.

Про це громадянин розповів на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Детальніше про списання комісій за відсутність грошей на картці

Як зазначив клієнт, він не користувався банківською карткою Ощадбанку близько місяця. На рахунку весь цей час не було жодних коштів.

Попри це, від Ощадбанку надійшло сповіщення про стягнення комісії. Причиною списання коштів назвали правила фінустанови, відповідно до яких, розмір комісії за неактивні рахунки становить 100 грн.

"Ніяких роз’яснень отримати неможливо, картою не користуюсь один місяць, коштів на ній немає, прийшло смс, щоб оплатити комісію за те, що на ній немає коштів", — повідомив клієнт банку.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про обслуговування рахунків Ощадбанку

Як пояснили раніше в Ощадбанку, рахунки клієнтів вважаються неактивним, якщо не відбувається списань чи зарахувань грошей (за винятком списання комісій, переказів з/на віртуальну картку).

Відповідна інформація оприлюднена на сайті банку в розділі про тарифи банку.

Щоб не відбувалося списань комісії за обслуговування неактивного банківського рахунку, необхідно користуватись карткою. Передбачені такі варіанти, як не переплачувати:

відкрити онлайн-депозит в Ощад 24/7;

розраховуватися карткою щонайменше раз на шість місяців;

закрити банківський рахунок.

Дистанційно закрити картки в мобільному застосунку не вдасться. Повноцінно це можна зробити тільки шляхом особистого звернення клієнта у будь-яке банківське відділення.

Також ми писали, що деяким клієнтам Ощадбанку треба щороку проходити ідентифікацію для підтвердження своєї особи. У разі розблокування картки — виплати здійснять одразу за кілька місяців.

Варто додати, що клієнти Ощадбанку мають бути дуже пильні в мережі інтернет, адже шахраї пропонують фіктивні чат-боти застосунку. Один з громадян так втратив майже 50 тис. грн.