Ощадбанк запропонував особливим клієнтам новинку — що змінилось

Ощадбанк оновив функціонал для деяких клієнтів — деталі
Для зручності своїх особливих клієнтів державна фінустанова "Ощадбанк" оновила сайт преміум-банкінгу. Запропонований до використання варіант передбачає низку новинок.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Детальніше про новий сайт преміум-банкінгу
Так, в Ощадбанку вчергове удосконалили свої сервіси для максимально комфортної взаємодії фінустанови з клієнтами.
Нова версія відрізняється від попередньої:
- інтуїтивним дизайном — портал створили максимально зручним та більш зрозумілим для користувачів;
- унікальним візуальним контентом — зображення на порталі згенерував штучний інтелект;
- більшою інформативністю — на порталі для клієнтів преміум-сегменту доступний більший обсяг корисної інформації.
Голова правління Ощадбанку зазначив, що кількість преміум-клієнтів Ощадбанку з початку повномасштабної війни зросла на 30%, перетнувши позначку 60 тис. осіб.
"Маємо надію, що новий сайт допоможе покращити це досягнення", — додав Сергій Наумов.
Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку звернулись до клієнтів із вимогою щодо актуалізації даних. Без цього зайти в мобільний застосунок буде неможливо.
Також ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування карток без пояснень. Фінустанова іноді може обмежувати доступ до коштів на тривалий час.
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