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Ощадбанк оновив функціонал для деяких клієнтів — деталі

1 квітня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк запропонував особливим клієнтам новинку — що змінилось
Жінки біля відділення "Ощадбанку". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Для зручності своїх особливих клієнтів державна фінустанова "Ощадбанк" оновила сайт преміум-банкінгу. Запропонований до використання варіант передбачає низку новинок.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Так, в Ощадбанку вчергове удосконалили свої сервіси для максимально комфортної взаємодії фінустанови з клієнтами.

 

Ощадбанк
Скриншот сайту. Джерело: Ощадбанк

Нова версія відрізняється від попередньої:

  • інтуїтивним дизайном — портал створили максимально зручним та більш зрозумілим для користувачів;
  • унікальним візуальним контентом — зображення на порталі згенерував штучний інтелект;
  • більшою інформативністю — на порталі для клієнтів преміум-сегменту доступний більший обсяг корисної інформації.

 

Ощадбанк
Скриншот порталу. Джерело: Ощадбанк

Голова правління Ощадбанку зазначив, що кількість преміум-клієнтів Ощадбанку з початку повномасштабної війни зросла на 30%, перетнувши позначку 60 тис. осіб.

"Маємо надію, що новий сайт допоможе покращити це досягнення", — додав Сергій Наумов.

 

Ощадбанк
Скриншот сайту. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку звернулись до клієнтів із вимогою щодо актуалізації даних. Без цього зайти в мобільний застосунок буде неможливо.

Також ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування карток без пояснень. Фінустанова іноді може обмежувати доступ до коштів на тривалий час.

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