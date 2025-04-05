Ощадбанк изменил срок действия карт — новая дата

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" в очередной раз продлили срок действия старых банковских карт. Пролонгирование произошло в автоматическом режиме для карт, срок которых подошел к концу, начиная с февраля 2022 года.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о новом сроке действия карт

Как отметил руководитель Ощадбанка, на фоне военного положения решили продлить срок действия всех платежных карт до конца текущего года.

"Срок действия карт Ощадбанка в очередной раз продлен — на этот раз до 31 декабря 2025 года. Это произошло автоматически", — говорится в сообщении.

Наумов также объяснил, что делать тем гражданам, которые получат сообщение от банка о том, что срок действия карты не продлен.

"В то же время, если вы получили сообщение от банка о том, что ваша карта не будет продлена на новый срок, — пожалуйста, обратитесь в отделение банка для ее перевыпуска", — добавил глава государственного финучреждения.

Что надо знать о старых картах

Как известно, в прошлый раз Ощадбанк установил дедлайн действия старых карт — 30 июня 2025 года. Финучреждение уже несколько раз отменяло требование по замене карт в связи с военным положением.

Такое решение объяснили желанием сделать более удобным обслуживание клиентов в сложное время, ведь многие граждане не могут лично прибыть в отделение. В частности, это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, которые были вынуждены выехать за пределы страны на фоне войны.

Таким образом, клиентам, у которых срок действия карт завершился, начиная с февраля 2022 года, нет необходимости осуществлять замену карт в офисах банка. Карты в дальнейшем будут считаться полноценными. Украинцы смогут ими осуществлять большинство финансовых операций:

рассчитываться в торговых точках;

снимать наличные средства в банкоматах.

В случае появления проблем, можно осуществлять оплату через мобильное приложение "Ощад24", пользуясь виртуальной картой.

Уточнить детали по карте можно, позвонив с финансового номера в контакт-центр по телефону (044) 247-84-18.

На официальном сайте банка есть возможность осуществить телефонный веб-звонок. Также можно связаться с представителями банка через вайбер.

Напомним, в Ощадбанке предусмотрена комиссия за отсутствие денег на карте. Соответствующее взыскание за обслуживание неактивных счетов содержится в тарифах финучреждения.

Также мы писали, что для некоторых клиентов Ощадбанк обновил сайт, добавив картинок, сгенерированных искусственным интеллектом. В частности, новая версия отличается от предыдущей большей информативностью.