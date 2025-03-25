Переводы в Ощадбанке — лимит для клиентов увеличили вдвое

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" снова изменили ограничения на денежные переводы. Банк пошел на такой шаг после массовых жалоб на очень низкий порог разрешенной суммы, которая не требует дополнительного подтверждения.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Ограничения на переводы в Ощадбанке

Ранее система банка не позволяла осуществлять перевод средств более 100 грн без подтверждения путем ведения пароля, который поступит на финансовый номер телефона.

Такое нововведение граждане раскритиковали, ведь не везде есть нормальная мобильная связь, что автоматически лишило бы прав клиентов свободно распоряжаться собственными средствами. До таких новаций лимит без подтверждения составлял 2 тыс. грн.

Как следует из комментариев на сайте финучреждения, правила денежных переводов с карт снова пересмотрели.

Как изменились лимиты на переводы в банке

Согласно изменениям, лимит на переводы, предусматривающий подтверждение через поступление SMS-сообщения теперь составляет 1 тыс. грн.

Сотрудники главного офиса Ощадбанка отметили, что решили пересмотреть свое последнее нововведение для большего удобства клиентов.

Там напомнили, что изменения в финучреждении введены на временной основе с целью повышения уровня безопасности в ответ на появление новых путей мошенничества.

В то же время, правила относительно других ограничений, призванных обезопасить клиентов от мошеннических списаний, остались без изменений. А именно:

банковские ночные лимиты (ограничение для всех карт, запрещающее использовать сумму более 10 тыс. грн при переводе средств в ночное время суток);

личный лимит (на осуществление оплаты в интернете).

Скриншот. Источник: Facebook

Ранее мы писали, что Ощадбанк взимает за услугу смс-информирования отдельную плату. Соответствующий сервис составляет 10 грн ежемесячно, однако его можно отключить.

Также сообщали, что клиенты Ощадбанка должны обновить персональные данные по требованию регулятора. Нужно актуализировать информацию в случае появления такого уведомления в приложении.