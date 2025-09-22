Прострочені картки Ощадбанку — як довго українці зможуть ними користуватися

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українці щодня користуються банківськими картками, однак не завжди звертають увагу на термін їх дії. До того ж багатьом громадянам складно потрапити до банківських відділень через повномасштабну війну з РФ. Тож низка українських банків, серед яких і Ощадбанк, змінив терміни дії для карток, у яких він закінчується.

Про це йдеться на сайті банку.

Реклама

Читайте також:

Коли обмінювати картки Ощадбанку

У пресслужбі державної фінустанови зауважили, що у клієнтів поки що буде доступ до усіх карток.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що платіжні картки будуть дійсними до 31 грудня 2025 року. Однак для деяких карток все ж запровадять обмеження. Так, автоматичного продовження не буде для рахунків:

строк дії яких закінчився в період з лютого 2022 року по березень 2025 року та за якими у січні-лютому 2025 року клієнт виконав хоча б одну операцію з використанням картки;

строк дії яких закінчився з лютого 2022 року по березень 2025 року, на яких відсутні гроші та які були неактивними впродовж останніх пів року.

Такі картки в українців вже не працюватимуть.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку існують проблеми з перевипуском карток. Клієнтам варто уточнювати, чи може конкретне відділення провести заміну. Дізнавайтесь також, коли в Ощад24/7 з'явиться нова важлива функція.