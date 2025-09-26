Відео
Ощадбанк попередив про відсутність послуги з е-підпису — деталі

Ощадбанк попередив про відсутність послуги з е-підпису — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:01
В Ощадбанку попередили про відсутню послугу щодо КЕП — що треба знати
Відділення Ощадбанку у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "Ощадбанку" назвали варіанти верифікації через тимчасову відсутність можливості оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Українці можуть скористатися низкою інших доступних способів отримання цифрового підпису.

Про це повідомив представник банку у соцмережі Facebook.

Як діяти клієнтам Ощадбанку, доки відсутня послуга

В одному з повідомлень клієнт банку звернувся до представників фінустанови із запитанням, чи доступна можливість оформлення в Ощадбанку кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Він є цифровим засобом підтвердження автентичності та цілісності е-документів.

"Підкажіть, чи є можливість зробити КЕП у вас?", — йдеться у зверненні громадянина на сторінці банку у соцмережі.

Представник Ощадбанку зауважив, що нині відсутня відповідна послуга. Проте для громадян доступна верифікація іншими способами

"Тимчасово в банку немає можливості оформити КЕП. В той же час, маю повідомити, у більшості зовнішніх систем можна верифікуватися за допомогою систем BankID або Дія підпис", — йдеться у повідомленні.

Також у системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або Дія, українцям доступна можливість оформлення окремого підпису — отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК "Вчасно.КЕП". 

Інструкція отримання хмарного та файлового підпису 

Щоб отримати хмарний та файловий підпис на базі АЦСК, неообхідно зайти на портал "Вчасно.КЕП":  

  • обрати функцію "Отримати КЕП";
  • авторизуватися за допомогою особистої е-пошти" (якщо нема реєстрації в системі, то потрібно створити обліковий запис);
  • після входу в систему обрати функцію "Отримати КЕП";
  • обрати отримання КЕП для фізичної особи;
  • верифікуватися за допомогою застосунку "Дія" шляхом зчитування QR-коду" 
  • після цього необхідно ввести ОТП пароль, отриманий на номер телефону;
  • потім потрібно вигадати PIN-код до створюваного КЕПу.

"Отримання ідентифікатору хмарного КЕПу та файловий КЕП буде збережено у завантаженнях персонального комп’ютера", — додали у банку.

Ощадбанк
Скриншот: Джерело: Ощадбанк у Fb

Нагадаємо, деякі клієнти Ощадбанку мають актуалізувати дані. Для цього просять прибути у відділення з документами до жовтня цього року.  

Також ми писали, хто може втратити доступ до грошей на картах Ощадбанку. Як пояснили у ПФУ, йдеться про вимогу пройти процедуру ідентифікації.  

онлайн-послуги Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
