Сервисы в Ощадбанке — что изменилось для клиентов в мае

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для некоторых клиентов госфинучреждения "Ощадбанк", которые имеют Apple Wallet, предоставили новые возможности. Теперь им доступна новая функция Tap to add card.

Об этом проинформировал глава правления финучреждения Сергей Наумов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о Tap to add card в Ощаде

Как отметил Наумов, новой возможностью смогут воспользоваться владельцы iPhone.

"Держатели карт Visa от Ощада, которые имеют Apple Wallet, отныне могут воспользоваться новой функцией Tap to add card", — говорится в сообщении.

По его словам, благодаря функции Tap to add card станет легко присоединить банковскую карту к цифровому кошельку. Для такой процедуры не нужен ее номер.

Как добавить карту к Apple Wallet

Глава правления финучреждения также предоставил инструкцию, как добавить карту в Apple Wallet. Для этого необходимо сделать несколько простых шагов:

открыть приложение Apple Wallet на iPhone;

нажать "+";

выбрать вид необходимой карты;

поднести карту к смартфону;

ввести CVV-код;

принять условия пользования;

подтвердить добавление соответствующей карты;

ввести код безопасности, который поступит в SMS;

дождаться появления сообщения с пометкой Visa.

"Готово — ваша карта успешно добавлена в Apple Wallet! А еще есть дополнительная функция Visa's Multi-Device Provisioning. Благодаря ей вы легко автоматически добавите карту на новый iPhone или Apple Watch", — добавил Наумов.

Напомним, в Ощадбанке рассказали, каким образом мошенники обходят установленные лимиты на снятие средств. Там объяснили, что они могут сами получать доступ к возможности повысить верхнюю границу на списание средств.

Также мы писали, что мошенники воруют средства украинцев благодаря новой схеме. Аферисты додумались присылать фейковые сообщения о долгах по кредитам в Ощадбанке.

Реклама