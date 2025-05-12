В Україні з'явилася нова шахрайська схема — про що попередили клієнтів Ощадбанку

Людина тримає в руках картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Шахраї постійно вигадують нові схеми для того, щоби поцупити гроші в українців. Зараз у небезпеці опинилися клієнти державного Ощадбанку, оскільки аферисти надсилають їм фейкові повідомлення про заборгованість по кредитах.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Представник банку зазначив: зловмисники розраховують, що коли людина отримає таке повідомлення, то злякається і відреагує.

"У жодному разі не переходьте за посиланнями з таких повідомлень і не передавайте свої дані", — написав Сергій Наумов.

Як можна дізнатися, чи є заборгованість в Ощадбанку — інструкція

зателефонувати до контакт-центру Ощаду за номером 0 800 210 800 (або напряму з бізнес-чату Oschadbank у Viber);

звернутися у чат-боти банку.

В Ощадбанку додали, що перевірити свою кредитну історію українці можуть на сайті Бюро кредитних історій. Раз на рік ця послуга є безплатною.

Нещодавно стало відомо, що частина клієнтів Ощадбанку може втратити доступ до своїх карток. Щоби цього уникнути, людям радять вже зараз звернутися до банківських відділень за консультацією.

Нагадаємо, що в Ощадбанку працює платний сервіс смс-інформування. Та якщо клієнти не хочуть платити за нього 120 грн, то можуть вимкнути цю послугу.