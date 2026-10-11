Ощадбанк попередив про обмеження на перекази від 10 000 грн: що треба знати

Людина тримає банківську картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державному "Ощадбанку" продовжують діяти обмеження на здійснення банківських переказів грошей через онлайн-сервіси. Йдеться про посилені заходи безпеки, що поширюються на суми понад 10 000 грн, які неможливо обійти у певний час доби.

Про особливості відповідних обмежень розповідає видання Новини.LIVE.

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Коли в Ощадбанку заборонені перекази у понад 10 000 грн

Відповідно до внутрішніх правил банку, у 2026 році зберігається дія обмежень на суми переказів через офіційний портал "Ощад24/7" чи застосунок "Мобільний Ощад". Ключовим мотивом для їх затвердження стало прагнення убезпечити банківські рахунки клієнтів від шахрайських списань.

Персональне встановлення лімітів на операції онлайн та блокування карток можуть бути безсилими, якщо шахраї різними способами дістались до даних клієнта та облікових записів.

Шахраї вигадують різноманітні підходи, щоб заволодіти даними клієнта, й іноді це їм успішно вдається. Особлива шахрайська активність припадає на нічний період доби, коли клієнти здебільшого не можуть вчасно проконтролювати несанкціонований доступ до рахунків.

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На тлі сплеску протиправних списань коштів клієнтів банк ухвалив рішення встановити зі свого боку запобіжник для всіх карток у вигляді ліміту на суму переказів у нічний час.

Згідно зі встановленими правилами, не дозволяється здійснювати фінансові операції, що перевищують 10 000 грн.

Перекази значних сум коштів можна виконувати виключно в денний час доби.

Як можна клієнтам розпізнати шахрайство

Клієнти повинні пам'ятати, що банківські працівники ніколи не просять клієнтів повідомити такі дані:

CVV-код;

PIN-код;

пароль від застосунку;

код підтвердження з SMS.

Також не пропонують здійснити переказ на інший рахунок.

Окрім того, варто бути обережним під час здійснення операцій в інтернеті, адже часто шахраї підроблять сторінки компаній.

Як взаємодіяти з Ощадбанком у разі підозр

Можливість блокування протиправної транзакції або відстеження руху коштів залежить від швидкості реакції. Чим більше часу мине між переказом і зверненням до банку, тим менше шансів буде зупинити операцію та вберегти гроші.

У списку першочергових дій:

Негайний дзвінок до банку для повідомлення про шахрайство та фіксування звернення; Блокування картки і оперативна зміна паролю через банківський застосунок; Збереження всіх доказів: скриншотів, номерів телефонів, реквізитів рахунків, квитанцій про перекази, переписок; Звернення до адвоката для проведення аналізу ситуації та визначення стратегії дій.

У разі втрати коштів необхідно звернутися до поліції та написати заяву.

Гроші можна повернути у судовому порядку, проте іноді суди стають не на бік клієнта. Зокрема, не вдасться повернути кошти тим, хто добровільно розкрив інформацію шахраям.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени деякі клієнти можуть оформити виплати на дітей у розмірі до 10 500 грн через Ощадбанк. Йдеться про допомогу за урядовою програмою підтримки родин. У фінустанові можна відкрити спецрахунки. Цільові кошти надійдуть на рахунки зі особливим режимом використання "Дія.Картка".

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця жовтня в Ощадбанку діє кешбек-програма з повернення до 40% за оплату популярних сервісів. Розмір не буде перевищувати еквівалент у 20 євро. Для участі в ініціативі потрібно виконати кілька правил. Зокрема, важливо робити розрахунки картками системи Mastercard.