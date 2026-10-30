В Ощадбанке заработал сервис OschadID: для кого полезен
В октябре 2026 года государственный "Ощадбанк" внедрил существенное обновление в свои цифровые сервисы. Речь идет о возможности для бизнес-клиентов использовать приложение OschadID, которое позволит удаленно подписывать платежные операции и документы в системе дистанционного банкинга CorpLight.
Об особенностях данного нововведения рассказывает издание Новини.LIVE.
Расширение спектра цифровых сервисов в Ощадбанке
По информации государственного банка, новое приложение призвано существенно облегчить деятельность бизнес-клиентов, ведь оно позволит оперативно подтверждать платежные операции в системе, подписывать документы и использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на государственных и коммерческих ресурсах.
"OschadID: подписывайте платежи и документы в CorpLight и пользуйтесь КЭП на государственных платформах. Ощадбанк расширяет возможности цифровых сервисов для бизнеса", — сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, теперь предприниматели и организации смогут полагаться в своей деятельности на приложение OschadID, что существенно упростит утверждение операций и взаимодействие с государственными сервисами и платформами цифрового документооборота.
Какими ключевыми возможностями обладает OschadID
Обновление цифровых сервисов банка расширит возможности удаленного взаимодействия клиентов за счет:
- Возможности подписывать платежные операции и документы в CorpLight с повышенным уровнем защиты.
- Генерации файловой квалифицированной электронной подписи (КЭП) для программного регистратора расчетных операций (ПРРО).
- Использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) в качестве облачного ключа на портале "Дія":
- в электронном кабинете налогоплательщика ГНС;
- в государственных реестрах ID.GOV.UA;
- на отдельных платформах электронного документооборота.
По словам члена правления Ощадбанка, ответственной за ММСБ (микро-, малый и средний бизнес), Натальи Бутковой-Витвицкой, OschadID объединит дополнительный уровень защиты при работе в CorpLight с возможностью использовать КЭП на внешних платформах.
"Для предпринимателя это означает больше удобства в повседневной работе с банком, государственными сервисами и электронными документами", — пояснила она.
Как клиенты могут подключить OschadID
По информации банка, мобильное приложение уже доступно в:
- Google Play для операционной системы Android;
- App Store для операционной системы iOS.
Чтобы подключить OschadID, необходимо воспользоваться предложением в сообщении в CorpLight. Пользователи получат специальное уведомление с предложением:
- загрузить мобильное приложение;
- самостоятельно выбрать удобное время для перехода.
В банке отметили, что клиентам важны цифровые сервисы Ощадбанка. Согласно актуальным данным:
- 24% новых клиентов начинают взаимодействие с банком дистанционно;
- 55% траншей по кредитным линиям выдаются онлайн;
- 27% счетов открывают дистанционно.
- 241 тысяча клиентов пользуются CorpLight, а 99% платежей проводят через эту систему.
В госбанке добавили, что продолжат развивать цифровые инструменты, чтобы предприниматели имели возможность удобнее управлять операциями и работать с документами.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Ощадбанке продолжают действовать ограничения на операции по переводам через онлайн-сервисы. Речь идет о действующем лимите в размере 10 000 грн. Из-за всплеска мошеннических списаний банк ввел ограничение для всех карт. Такой лимит на сумму переводов действует только в ночное время.
Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца октября в Ощадбанке доступна программа с начислением кэшбэка до 40% за оплату услуг. Сумма не будет превышать эквивалент 20 евро. Для участия в программе необходимо соблюдать несколько правил. В частности, нужно производить расчеты картами системы Mastercard.