Ощадбанк обещает обнародовать новые сроки старых карт до конца 2025 года

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" пообещали обнародовать новые сроки действия старых платежных карт до конца 2025 года. Очередное продление снова подходит к концу.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Пролонгирование срока действия карт Ощадбанка

С вопросом о работе старых платежных карт, срок которых истек еще в феврале 2022 года, обращаются сами граждане, ведь очередной дедлайн ожидается в конце месяца.

Граждане обеспокоены, нужно ли обновлять карты в отделениях банка, ведь такое требование переносили неоднократно для удобства клиентов на фоне военного положения.

"Подскажите, пожалуйста, будут ли продлены карты Ощадбанка до конца военного положения, оформленные до полномасштабной войны?", — пишет один из пользователей.

Представитель государственного финучреждения ответил на обращение, но не уточнил, следует ли идти в банк.

По его словам, карточки будут действительны по меньшей мере до 31 декабря этого года. Информацию о возможной новой пролонгации обнародуют к концу месяца.

"Карты банка продлены до 31.12.2024. О новых продлениях карт, которые закончились, банк дополнительно проинформирует клиентов разместив информацию на своей странице. Рекомендуем ближе к концу месяца проверять информацию на официальном сайте банка", — говорится в сообщении.

Источник: Ощадбанк в Facebook

Стоит отметить, что Ощадбанк ранее снова принял решение о продлении срока действия карт. Там подчеркнули, что это поможет клиентам не волноваться по поводу обновления старых карт, ведь даже после завершения указанного срока они останутся вполне функциональными. Владельцам будут доступны все необходимые операции, в частности:

возможность расчета в торгово-сервисных сетях;

снятие наличных денег в банкоматах, другие транзакции.

Ранее в Ощадбанке рассказали, какие могут быть причины блокирования переводов средств. Среди таких — обязательство ПФУ напоминать клиентам пройти верификацию.

Также мы писали, что в Ощадбанке уточнили, как быстро и правильно совершить обмен валюты в 2024 году. Там напомнили, какие до сих пор действуют ограничения на суммы, доступные для покупки в течение месяца.