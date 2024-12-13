Ощадбанк уточнив правила купівлі валюти у застосунку — що варто знати

Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси
Клієнтам державного "Ощадбанку" розповіли про правила обміну валюти у 2024 році. Зокрема, уточнили доступні способи та які діють обмеження на суми.
Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.
Правила обміну валюти в Ощадбанку
За словами керівника банку, громадяни можуть здійснити обмін валюти двома способами:
- у відділенні банку;
- у застосунку "Мобільний Ощад".
При цьому клієнти мають звернути увагу на те, що в країні досі діють обмеження для відповідних операцій на місяць. А саме:
- мінімальна допустима до обміну сума становить 500 гривень (в еквіваленті);
- максимальна сума під час купівлі валюти — до 50 тис. гривень, під час продажу — до 100 тис. доларів США/євро.
Як купити долари та євро у застосунку
Для того, щоб придбати валюту через мобільний застосунок, потрібно мати дві активні картки:
- гривнева картка;
- валютна картка.
"Для обміну валюти у клієнта мають бути активні картки у національній та іноземних валютах (USD/EUR), що відкриті в одній області", — пояснив він.
У разі відсутності валютної картки — її можна швидко оформити. Для цього необхідно на сторінці з продуктами банку зробити кілька кроків:
- зайти в розділ "Мої можливості";
- обрати пункт "Замовити картку";
- знайти продукт "Моя картка — Цифрова";
- обрати валюту рахунку.
Після цього валютна картка з’явиться в переліку продуктів.
Для здійснення переказу коштів між картками, відкритими в різних валютах у застосунку "Мобільний Ощад", потрібно:
- зайти в розділ "Платежі";
- обрати пункт "Обмін валют";
- знайти картку, з якої валюти на яку потрібен обмін;
- зазначити суму операції;
- підтвердити, з якої картки на яку потрібен переказ.
"Операція здійснюється за курсом, з яким клієнт може ознайомитись в застосунку Мобільний Ощад в розділі "Ще" (як на малюнку)", — додав Сергій Наумов.
Нагадаємо, в Ощадбанку уточнили, коли можуть знімати комісію під час операцій у банкоматі. У 2024 році відповідні правила зазнали змін.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чому блокуються кошти під час переказу і може виникнути борг на рахунку. За правилами, діють спеціальні терміни обробки фінансових операцій.
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