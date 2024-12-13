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Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

13 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк уточнив правила купівлі валюти у застосунку — що варто знати
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтам державного "Ощадбанку" розповіли про правила обміну валюти у 2024 році. Зокрема, уточнили доступні способи та які діють обмеження на суми.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

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Правила обміну валюти в Ощадбанку

За словами керівника банку, громадяни можуть здійснити обмін валюти двома способами:

  • у відділенні банку;
  • у застосунку "Мобільний Ощад".

При цьому клієнти мають звернути увагу на те, що в країні досі діють обмеження для відповідних операцій на місяць. А саме:

  • мінімальна допустима до обміну сума становить 500 гривень (в еквіваленті);
  • максимальна сума під час купівлі валюти — до 50 тис. гривень, під час продажу — до 100 тис. доларів США/євро.

Як купити долари та євро у застосунку

Для того, щоб придбати валюту через мобільний застосунок, потрібно мати дві активні картки:

  • гривнева картка;
  • валютна картка.

"Для обміну валюти у клієнта мають бути активні картки у національній та іноземних валютах (USD/EUR), що відкриті в одній області", — пояснив він.
 
У разі відсутності валютної картки — її можна швидко оформити. Для цього необхідно на сторінці з продуктами банку зробити кілька кроків:

  • зайти в розділ "Мої можливості";
  • обрати пункт "Замовити картку";
  • знайти продукт "Моя картка — Цифрова";
  • обрати валюту рахунку.

Після цього валютна картка з’явиться в переліку продуктів.

Для здійснення переказу коштів між картками, відкритими в різних валютах у застосунку "Мобільний Ощад", потрібно:

  • зайти в розділ "Платежі";
  • обрати пункт "Обмін валют";
  • знайти картку, з якої валюти на яку потрібен обмін;
  • зазначити суму операції;
  • підтвердити, з якої картки на яку потрібен переказ.

"Операція здійснюється за курсом, з яким клієнт може ознайомитись в застосунку Мобільний Ощад в розділі "Ще" (як на малюнку)", — додав Сергій Наумов.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: ТГ С. Наумов

Нагадаємо, в Ощадбанку уточнили, коли можуть знімати комісію під час операцій у банкоматі. У 2024 році відповідні правила зазнали змін. 

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чому блокуються кошти під час переказу і може виникнути борг на рахунку. За правилами, діють спеціальні терміни обробки фінансових операцій.

Ощадбанк банки валюта застосунок обмін валют

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