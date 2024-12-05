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Клієнти Ощадбанку втрачають доступ до рахунків — що треба знати

5 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк закриває доступ до рахунків — кому необхідна верифікація
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "Ощадбанку" стикаються з проблемами втрати доступу до рахунків. Це може трапитися з низки причин.

Про подібну ситуацію йдеться на порталі "Мінфін", де можна звернутися до представників банків.

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Як зазначається, син клієнтки банку розповів, що його матері заблокували картку. Це сталося після поповнення мобільного рахунку на 500 гривень. Відповідні поповнення номера відбуваються щомісяця на цю ж суму, і раніше проблем з блокуванням картки не було.

"Сьогодні було заблоковано картку моєї мами, мама інвалід другої групи не може самостійно пересуватись, причина блокування начебто підозріла операція з поповнення мобільного номеру на 500 гривень... При проханні надати контакти пресслужби, аби вони пояснили ситуацію, а я як представник ЗМІ звертаюсь з офіційного мейлу компанії, який зареєстровано на даному порталі, підтримка відповідає відмовою, питання — як зняти обмеження, це по-перше. По-друге, хто з представників банку компенсує витрати на перевезення інваліда 2 групи до відділення банку?", — йдеться у зверненні.

 

Ощадбанк
Звернення. Джерело: Мінфін

На порталі зазначили, що причини блокування переказу може і не бути, оскільки Пенсійний фонд України (ПФУ) зобов’язав банки нагадати клієнтам пройти верифікацію.

Так, всі внутрішньо переміщені особи, взяті на облік до 24 лютого 2022 року, мусять підтвердити свою особу (офлайн чи онлайн). Відповідна процедура необхідна для здійснення перевірки, що гроші отримує саме та особа, для якої призначені. Таку ідентифікацію потрібно проходити кожні пів року. Якщо цього не зробити, рахунок буде заблоковано до підтвердження особи банком.

Також відповідно до ст. закону "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", можливий арешт грошових коштів. Серед підстав:

  • несплата заборгованості;
  • несплата кредиту;
  • несплата аліментів;
  • несплата податкових зобов’язань;
  • рішення про арешт рахунку за виконавчим провадженням;
  • в рамках розслідування кримінальних справ.

Нагадаємо, що іноді клієнти Ощадбанку можуть стикатися з шахраями. Ми розповіли про один із подібних випадків.

Також ми писали, що в Ощадбанку повідомили, як клієнтам отримати гроші за програмою "Зимова єПідтримка" на картку. Також відомо, коли слід чекати надходження коштів.

Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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