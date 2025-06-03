Ощадбанк попередив про проблеми з однією з послуг — які альтернативи

Будівля з відділенням Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, що для клієнтів тимчасово недоступна можливість оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Там назвали альтернативні варіанти верифікації в банку.

Про це повідомляється на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

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Проблеми з оформленням кваліфікованого е-підпису в Ощадбанку

Клієнти Ощадбанку звертаються на сторінці фінустанови у соцмережі за відповідним роз'ясненням щодо труднощів з оформленням кваліфікованого електронного підпису.

Як відомо, КЕП, що є найбільш надійною формою електронного підпису, оскільки захищена криптографічним сертифікатом, що підтверджує його автентичність, потрібен для:

підписання електронних документів;

укладання угод;

подачі електронних заявок.

Однак останнім часом в Ощадбанку неможливо оформити кваліфікований цифровий підпис.

"Як отримати КЕП в ОБ?", — йдеться в одному зі звернень клієнтів до представників банку.

Альтернативні варіанти верифікації в Ощадбанку

У фінустанові відреагували на звернення, визнавши, що нині відсутня можливість оформлення кваліфікованого е-підпису.

"Тимчасово в банку немає можливості оформити КЕП. В той же час маю повідомити, у більшості зовнішніх систем можна верифікуватися за допомогою систем BankID або Дія підпис", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або Дія, клієнти можуть оформити підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі Акредитованого центру сертифікації ключів "Вчасно.КЕП".

Для цього потрібно зробити такі кроки:

перейти у "Вчасно.КЕП";

обрати функцію "Отримати КЕП";

авторизуватися за допомогою особистої е-пошти;

у разі відсутності реєстрації в системі потрібно створити обліковий запис;

після входу в систему обрати функцію "Отримати КЕП";

обрати отримання КЕП для фізособи;

далі пройти верифікацію особи за допомогою застосунку Дія, шляхом зчитування QR-коду;

після чого необхідно ввести ОТП пароль, що надійде на номер телефону;

вказати PIN-код до створюваного КЕПу;

після цього отримання ідентифікатора хмарного КЕПу та файловий КЕП збережеться у завантаженнях персонального комп’ютера.

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