Клієнти Ощадбанку не можуть скористатися фунцією Web—дзвінка — що відувається

ЖІнка тримає смартфон у руці. Фото: УНІАН

Клієнтам Ощадбанку не вдасться отримати потрібні послуги, зокрема увійти у застосунок, якщо не працює мобільний зв′язок. Функція Web—дзвінка теж малоефективна, навіть якщо працює Wi-Fi.

Про це написав на порталі Мінфін у розділі Відгуки один із клієнтів Ощадбанку.

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Як розповів чоловік, сам він живе у Запорізькій області, і 31 травня йому потрібно було зайти у мобільний додаток банку. Оскільки із мобільним зв′язком того дня були перебої, він спробував скористатися функцією веб-дзвінка, однак отримав сповіщення: "Немає можливості отримувати дзвінки та SMS".

"Дзвонив разів 5, всі оператори після мого питання, як мені увійти у застосунок у моїх умовах зухвало скидували дзвінки, після фрази "Залишайтесь на лінії". На п’ятий раз мені операторка Вікторія відповіла, що ніяк без СМС-коду не вийде", — йдеться у повідомленні.

Українець зазначає, що торік у нього вже була така проблема, але тоді представники банку йому допомогли.

"А зараз скидують нагло дзвінки. Коли почули, що я з Запорізької області, то скинули. Отака дискримінація", — написав чоловік.

Зазначимо, що станом на вечір 1 червня Ощадбанку не відреагували на скаргу, яку залишив клієнт.

Раніше українець, який служить у війську, поскаржився на те, що Ощадбанк, на відміну від іншого державного банку, затримує нарахування грошового забезпечення. За його словами, така ситуація виникає не вперше.

Також в Ощадбанку радять керувати лімітами на картках та рахунках, щоби захистити свої гроші від шахраїв. У фінустанові дали рекомендації, як самому правильно змінювати обмеження.