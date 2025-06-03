Ощадбанк предупредил о проблемах с одной из услуг — какие альтернативы

Здание с отделением Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, что для клиентов временно недоступна возможность оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП). Там назвали альтернативные варианты верификации в банке.

Об этом сообщается на странице финучреждения в соцсети Facebook.

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Проблемы с оформлением квалифицированной электронной подписи в Ощадбанке

Клиенты Ощадбанка обращаются на странице финучреждения в соцсети за соответствующим разъяснением относительно трудностей с оформлением квалифицированной электронной подписи.

Как известно, КЭП, которая является наиболее надежной формой электронной подписи, поскольку защищена криптографическим сертификатом, подтверждающим его подлинность, нужна для:

подписания электронных документов;

заключения сделок;

подачи электронных заявок.

Однако в последнее время в Ощадбанке невозможно оформить квалифицированную цифровую подпись.

"Как получить КЭП в ОБ?", — говорится в одном из обращений клиентов к представителям банка.

Альтернативные варианты верификации в Ощадбанке

В финучреждении отреагировали на обращение, признав, что сейчас отсутствует возможность оформления квалифицированной е-подписи.

"Временно в банке нет возможности оформить КЭП. В то же время должен сообщить, в большинстве внешних систем можно верифицироваться с помощью систем BankID или Дія подпись", — говорится в сообщении.

В частности, в системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или Дія, клиенты могут оформить подпись получения облачной и файловой подписи на базе аккредитованного центра сертификации ключей "Вчасно.КЭП".

Для этого нужно сделать следующие шаги:

перейти в "Вчасно.КЭП";

выбрать функцию "Получить КЭП";

авторизоваться с помощью личной электронной почты;

в случае отсутствия регистрации в системе нужно создать учетную запись;

после входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП";

выбрать получение КЭП для физлица;

далее пройти верификацию личности с помощью приложения Дія, путем считывания QR-кода;

после чего необходимо ввести ОТП пароль, который поступит на номер телефона;

указать PIN-код к создаваемому КЭПу;

после этого получение идентификатора облачного КЭПа и файловый КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера.

Ранее мы сообщали, что некоторые клиенты Ощадбанка не могут войти в приложение без мобильной связи. При ее отсутствии не поможет наличие интернета и Web-звонки к операторам.

Также писали, что некоторые военные Вооруженных сил жалуются на несвоевременное начисление выплат на счет в Ощадбанке. Тогда как на карты ПриватБанка средства поступают на несколько дней раньше.