Ощадбанк пояснив, як звернутися у службу підтримки через Viber

Карта Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кожен український банк має свою безоплатну гарячу лінію, куди можна звертатись у разі потреби, а також інші сучасні можливості для комунікації. Зокрема, клієнти державного "Ощадбанку" можуть оперативно зв'язатися зі службою підтримки банку через застосунок Viber.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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Як оперативно зв'язатися з оператором Ощадбанку

Так, завдяки застосунку Viber клієнти Ощадбанку можуть телефонувати з будь-якого куточка світу: перебуваючи за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Як правило, коли клієнт телефонує на гарячу лінію банку, то має живу розмову з оператором. Йому не треба вислуховувати автоматичне меню, де треба обирати необхідну опцію.

Оператори здатні швидше допомогти розв’язати різноманітні проблеми, починаючи від уточнення даних про банківські послуги та завершуючи допомогою в разі виникнення проблем з фінансовими операціями чи банкоматом.

Такий дзвінок можливий, якщо для використання послуги Ощадбанку акаунт у Viber зареєстрований на основі українського мобільного номера.

Зробити виклик можна наступним чином:

через акаунт Oschadbank у Viber, куди надходять повідомлення про фінансові операції з рахунку. Для цього необхідно у правому верхньому кутку натиснути на іконку телефона;

також можна набрати у сервісі дзвінків Viber номер *333;

ще є можливість замовлення дзвінка у розділі "Зворотний зв’язок". Там достатньо натиснути пункт "Viber-дзвінок".

У разі виникнення питань — зі службою підтримки можна зв'язатися ще такими способами:

гаряча лінія 0-800-210-800 (всі дзвінки по Україні безкоштовні);

через web-дзвінок у браузері (потрібна авторизація на сайті, вказавши мобільний телефон).

Можливості для зв'язку. Джерело: Ощадбанк

Нагадаємо, раніше Ощадбанк в черговий раз пролонгував термін дії карток. Навіть якщо закінчився термін використання, вони будуть активні щонайменше до 31 грудня цього року.

Також ми писали, що всі внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, мають підтвердити свою особу в Ощадбанку. Таку процедуру необхідно проходити кожні пів року.