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В Ощадбанке рассказали, за что взимают по 30 грн с клиентов

7 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк рассказал о комиссии по разблокированию карты — сколько стоит услуга
Карта Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, сколько стоит услуга по блокировке и разблокировке карты. Поскольку не все клиенты знают, что такой сервис платный.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиентка по собственному желанию заблокировала карту в мобильном приложении "Ощад24". Когда позже решила разблокировать, с ее счета списали 30 гривен.

"По определенным причинам заблокировала карту в приложении. Когда разблокировала, сняли за это 30 гривен. Я бы тоже не прочь так деньги зарабатывать", — написала женщина.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировал на сообщение, отметив, что банк действует в рамках правил. Все тарифы утверждены и обнародованы на сайте финучреждения.

"Комиссия за разблокирование карты предусмотрена тарифами банка, с которыми можно всегда ознакомиться на сайте банка в открытом доступе", — говорится в ответе.

 

Сбербанк
Скриншот. Источник: соцсети банка

Тарифы в Ощадбанке на блокировку и разблокировку карт

Как сообщается на сайте Ощадбанка, согласно утвержденным тарифам банка за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, действующих с 1 апреля 2024 года, блокирование — платное. Не взимают средства только при определенных условиях за услугу блокировки виртуальной карты.

Тарифы по тарифному пакету "Моя карта" следующие:

  • блокирование карт (в частности, виртуальной карты) по инициативе клиента через контакт-центр банка (IVR, чат-бот, оператора) Ощад 24/7 и по инициативе банка — не тарифицируется;
  • разблокировка карты, заблокированной по просьбе клиента (кроме блокировки в системе WEB-/Mobile-банкинг), — 30 грн;
  • разблокировка карты (в частности, виртуальной карты), заблокированной по просьбе клиента по системе WEB-/Mobile-банкинг — 20 грн.

Напомним, клиентам Ощадбанка рассказали, как благодаря приложению Viber можно звонить из любого уголка мира оператору. В частности, сделать вызов можно через аккаунт Oschadbank в Viber.

Также мы писали, что в Ощадбанке дали инструкцию, как клиенту получить средства по программе "Зимова єПідтримка" на карту банка. Перечисления средств следует ожидать на протяжении десяти рабочих дней.

тарифы Ощадбанк банки банковские карты комисия

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