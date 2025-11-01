В Ощадбанку анонсували зміни з 2026 року — хто отримає гранти

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" розповіли про нові можливості для українців в рамках урядової грантової програми "Власна справа". З 1 січня 2026 року очікуються суттєві зміни у правилах, завдяки яким ще більше громадян зможуть отримати кошти на бізнес.

Про це розповів голова правління банку Сергій Наумов.

Детальніше про нові можливості для клієнтів Ощадбанку

Йдеться про оновлення цільової фінансової допомоги, що не передбачає відшкодування. Підприємці, які отримають гранти, мають лише дотримуватися визначених вимог.

Як зазначив керівник банку, з нового року ще більше українців зможуть отримати підвищену держдопомогу на відкриття чи розвиток бізнесу в рамках грантової програми.

Серед ключових змін — розширення категорій громадян, які зможуть долучитися до програми. А саме учасниками зможуть стати:

батьки ветеранів;

повнолітні діти ветеранів;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також передбачається збільшення розміру грантів — від 100 тис. грн до 1 млн грн. Сума залежатиме від кількості створених робочих місць.

Окрім того, буде запроваджено можливість отримати допомогу на бізнес повторно.

"За три роки програма вже допомогла понад 28 тис. українців започаткувати або розширити власну справу, створено 51 тис. робочих місць. Ощад — банківський партнер "Власної справи", — повідомив Наумов.

Як подати заявку на грант

Громадянам надано кілька способів, як отримати грант на бізнес від держави. Одним із найпростіших є реєстрація через держсервіс "Дія". Для цього необхідно:

На порталі "Дія" обрати пункт "Подати заявку на отримання гранту". Пройти авторизацію або реєстрацію для отримання доступу до особистого кабінету. Внести необхідні дані в електронну форму заяви. Додати бізнес-план за наявним на сайті шаблоном. Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Тривалість розгляду заяви становить до десяти робочих днів. Після цього відповідь надійде в особистий кабінет.

