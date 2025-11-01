В Ощадбанке анонсировали изменения с 2026 года — кто получит гранты

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали о новых возможностях для украинцев в рамках правительственной грантовой программы "Власна справа". С 1 января 2026 года ожидаются существенные изменения в правилах, благодаря которым еще больше граждан смогут получить средства на бизнес.

Об этом рассказал глава правления банка Сергей Наумов.

Подробнее о новых возможностях для клиентов Ощадбанка

Речь идет об обновлении целевой финансовой помощи, которая не предусматривает возмещения. Предприниматели, которые получат гранты, должны только придерживаться определенных требований.

Как отметил руководитель банка, с нового года еще больше украинцев смогут получить повышенную госпомощь на открытие или развитие бизнеса в рамках грантовой программы.

Среди ключевых изменений — расширение категорий граждан, которые смогут присоединиться к программе. А именно участниками смогут стать:

родители ветеранов;

совершеннолетние дети ветеранов;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Также предусматривается увеличение размера грантов — от 100 тыс. грн до 1 млн грн. Сумма будет зависеть от количества созданных рабочих мест.

Кроме того, будет введена возможность получить помощь на бизнес повторно.

"За три года программа уже помогла более 28 тыс. украинцев начать или расширить собственное дело, создано 51 тыс. рабочих мест. Ощад — банковский партнер "Власної справи", — сообщил Наумов.

Как подать заявку на грант

Гражданам предоставлено несколько способов, как получить грант на бизнес от государства. Одним из самых простых является регистрация через госсервис "Дія". Для этого необходимо:

На портале "Дія" выбрать пункт "Подать заявку на получение гранта". Пройти авторизацию или регистрацию для получения доступа к личному кабинету. Внести необходимые данные в электронную форму заявления. Добавить бизнес-план по имеющемуся на сайте шаблону. Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Продолжительность рассмотрения заявления составляет до десяти рабочих дней. После этого ответ поступит в личный кабинет.

