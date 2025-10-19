В Ощадбанку пояснили, чому можливі збої в мобільному застосунку

Перебої в роботі застосунку Ощадбанку — три можливі причини
У державному "Ощадбанку" назвали причини, чому іноді можливі збої в мобільному застосунку та затримки в надходженні відправлених грошових переказів. У фінустанові пояснили, що тимчасові труднощі можуть бути спричинені різними факторами.
Така інформація міститься в одному з коментарів на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.
Чому можливі збої в застосунку Ощадбанку
Час від часу на сторінці банку з'являються скарги громадян про проблеми в роботі мобільного застосунку, а також про затримки під час відправлення грошових переказів. Деякі громадяни пишуть, що кошти надходять через кілька днів та спостерігається уповільнення роботи онлайн-сервісів.
В Ощадбанку зазначили, що мобільний застосунок може іноді працювати з перебоями, як правило, фахівці оперативно усувають труднощі. У таких випадках варто через певний час спробувати здійснити операції. В основному технічні труднощі відбуваються на тлі:
- Оновлення сервісу.
- Запровадження нових функцій.
- Появи раптових нештатних випадків.
"Такі випадки є досить рідкісним явищем і ми намагаємося в найкоротші терміни відновити сервіс", — зазначають у банку.
Затримки у відправленні переказів в Ощадбанку
Щодо тривалого надходження здійснених грошових переказів в Ощадбанку, то це передбачено внутрішніми правилами фінустанови. Тривалість відправлення коштів становить три дні.
У разі відсутності надходження грошей упродовж відведеного регламенту причина може критися у неправильності введених відправником реквізитів карти чи рахунку отримувачів коштів.
Затримки з переказами можуть бути пов'язані з фінансовим моніторингом, що передбачає тимчасове блокування операцій, якщо виявляться підозрілими. У разі проблем технічного характеру чи через закінчення терміну дії картки можна звернутися до контакт-центру:
- за номером: 0800210800;
- у формі зворотного зв'язку "Мобільний Ощад".
