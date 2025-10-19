В Ощадбанку пояснили, чому можливі збої в мобільному застосунку

Людина тримає телефон в руках. Фото: Freepik

У державному "Ощадбанку" назвали причини, чому іноді можливі збої в мобільному застосунку та затримки в надходженні відправлених грошових переказів. У фінустанові пояснили, що тимчасові труднощі можуть бути спричинені різними факторами.

Така інформація міститься в одному з коментарів на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

Чому можливі збої в застосунку Ощадбанку

Час від часу на сторінці банку з'являються скарги громадян про проблеми в роботі мобільного застосунку, а також про затримки під час відправлення грошових переказів. Деякі громадяни пишуть, що кошти надходять через кілька днів та спостерігається уповільнення роботи онлайн-сервісів.

В Ощадбанку зазначили, що мобільний застосунок може іноді працювати з перебоями, як правило, фахівці оперативно усувають труднощі. У таких випадках варто через певний час спробувати здійснити операції. В основному технічні труднощі відбуваються на тлі:

Оновлення сервісу. Запровадження нових функцій. Появи раптових нештатних випадків.

"Такі випадки є досить рідкісним явищем і ми намагаємося в найкоротші терміни відновити сервіс", — зазначають у банку.

Затримки у відправленні переказів в Ощадбанку

Щодо тривалого надходження здійснених грошових переказів в Ощадбанку, то це передбачено внутрішніми правилами фінустанови. Тривалість відправлення коштів становить три дні.

У разі відсутності надходження грошей упродовж відведеного регламенту причина може критися у неправильності введених відправником реквізитів карти чи рахунку отримувачів коштів.

Затримки з переказами можуть бути пов'язані з фінансовим моніторингом, що передбачає тимчасове блокування операцій, якщо виявляться підозрілими. У разі проблем технічного характеру чи через закінчення терміну дії картки можна звернутися до контакт-центру:

за номером: 0800210800;

у формі зворотного зв'язку "Мобільний Ощад".

