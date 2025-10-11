Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнти можуть актуалізувати дані в "Ощад 24/7" — які терміни

Клієнти можуть актуалізувати дані в "Ощад 24/7" — які терміни

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку можна актуалізувати дані онлайн — терміни та нюанси процедури
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" нагадала клієнтам про можливість актуалізації персональної інформації без необхідності відвідування відділень. Відомо, коли і як можна оновити дані мобільному застосунку "Ощад 24/7".

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на пояснення банку.

Реклама
Читайте також:

Необхідність оновлення даних в Ощадбанку у 2025 році

Фінустанова в рамках вимог Національного банку України (НБУ) цьогоріч інформує клієнтів про необхідність регулярного оновлення персональних даних. Така вимога діє для всіх банківських установ, адже передбачена законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

З огляду на ступінь ризику ділових відносин громадянам може в різний термін надходити відповідна вимога. Зокрема, дехто зобов'язаний проходити таку процедуру частіше за інших. Максимально клієнти мають оновлювати дані один раз протягом року. Передбачена така регулярність:

  1. У разі високого ризику для ділових відносин — раз у рік.
  2. У випадку середнього ризику для ділових відносин — раз у три роки.
  3. У разі відсутності жодних підозр — раз у пʼять років.

Громадянам, які отримають сповіщення у мобільному застосунку чи вебверсії "Ощад/24", необхідно буде пройти таку процедуру.

Як актуалізувати інформацію онлайн

У разі виникнення необхідності актуалізувати інформацію клієнтам надійде повідомлення за 30 днів до дедлайну.

Оновити дані можна дистанційно в "Ощад24". Для цього потрібно:

  • натиснути на повідомлення щодо вимоги оновлення даних;
  • перейти у пункт "Ще" та зайти у власний профіль;
  • ознайомитися з інформацією, наданою раніше;
  • підтвердити у разі відсутності змін або додати оновлення.

Також актуалізувати інформацію можна у відділенні банку.

"Банк зобов’язаний вживати заходи для належної перевірки й забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про клієнта на підставі наданих ним офіційних документів або їхніх копій", — пояснили у фінустанові. 

Також розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть отримати 50% знижки на деякі поїздки на таксі. Така можливість буде діяти у восьми містах України. 

Окрім того, писали, що в Ощадбанку радять закрити неактивні карткові рахунки. Це необхідно зробити, оскільки у разі невикористання карт, банк все одно буде стягувати спеціальну комісію.  

Ощадбанк гроші банки послуги банківські рахунки Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації