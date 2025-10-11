В Ощадбанку можна актуалізувати дані онлайн — терміни та нюанси процедури

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" нагадала клієнтам про можливість актуалізації персональної інформації без необхідності відвідування відділень. Відомо, коли і як можна оновити дані мобільному застосунку "Ощад 24/7".

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на пояснення банку.

Реклама

Читайте також:

Необхідність оновлення даних в Ощадбанку у 2025 році

Фінустанова в рамках вимог Національного банку України (НБУ) цьогоріч інформує клієнтів про необхідність регулярного оновлення персональних даних. Така вимога діє для всіх банківських установ, адже передбачена законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

З огляду на ступінь ризику ділових відносин громадянам може в різний термін надходити відповідна вимога. Зокрема, дехто зобов'язаний проходити таку процедуру частіше за інших. Максимально клієнти мають оновлювати дані один раз протягом року. Передбачена така регулярність:

У разі високого ризику для ділових відносин — раз у рік. У випадку середнього ризику для ділових відносин — раз у три роки. У разі відсутності жодних підозр — раз у пʼять років.

Громадянам, які отримають сповіщення у мобільному застосунку чи вебверсії "Ощад/24", необхідно буде пройти таку процедуру.

Як актуалізувати інформацію онлайн

У разі виникнення необхідності актуалізувати інформацію клієнтам надійде повідомлення за 30 днів до дедлайну.

Оновити дані можна дистанційно в "Ощад24". Для цього потрібно:

натиснути на повідомлення щодо вимоги оновлення даних;

перейти у пункт "Ще" та зайти у власний профіль;

ознайомитися з інформацією, наданою раніше;

підтвердити у разі відсутності змін або додати оновлення.

Також актуалізувати інформацію можна у відділенні банку.

"Банк зобов’язаний вживати заходи для належної перевірки й забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про клієнта на підставі наданих ним офіційних документів або їхніх копій", — пояснили у фінустанові.

Також розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть отримати 50% знижки на деякі поїздки на таксі. Така можливість буде діяти у восьми містах України.

Окрім того, писали, що в Ощадбанку радять закрити неактивні карткові рахунки. Це необхідно зробити, оскільки у разі невикористання карт, банк все одно буде стягувати спеціальну комісію.