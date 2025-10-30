Відео
Ліміти на перекази в Ощаді — коли не пропускають суму 10 000

Ліміти на перекази в Ощаді — коли не пропускають суму 10 000

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 16:04
Ліміти на перекази в Ощадбанку — коли неможливо відправити понад 10 тис. грн
Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" діють обмеження на здійснення переказів онлайн з метою захисту коштів клієнтів від шахраїв. За певних умов сума переказу грошей не може перевищувати 10 тис. грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Читайте також:

Що варто знати про обмеження на перекази в Ощадбанку  

Згідно з правилами фінустанови, у 2025 році дії клієнтів у питанні здійснення переказів через офіційний портал або мобільний застосунок "Ощад24/7" можуть обмежуватися. 

Відповідні заходи запроваджені з метою убезпечення банківських рахунків громадян від різних шахрайських схем. 

Одним з таких запобіжників є встановлений ліміт, що поширюється на всі банківські картки Ощадбанку, у нічний час. Згідно з ним, дозволяється до переказу сума фінансової операції, що не перевищує 10 тис. грн.

Як пояснили у банку, як правило, саме в нічний період фіксують підвищену шахрайську активність. У зв'язку з цим клієнти мають виконувати перерахунок коштів, що перевищує суму обмеження, у денний час доби.

Які ще діють обмеження на перекази онлайн

Також у рамках посиленого захисту грошових коштів клієнтів під час здійснення переказів онлайн запроваджено ліміт на відправлення суми, перевищення якої вимагає додаткового підтвердження.

Так, під час здійснення поповнення рахунків через застосунок на суму у більш ніж 1 тис. грн, клієнту надходить повідомлення на фінансовий номер телефону. Лише після введення відповідного коду дозволяється відправлення.

Торік діяв ліміт у 2 тис. грн, після сплеску шахрайства у 2025 році банк опустив ліміт до 100 грн. Однак згодом підвищив до 1 тис. грн для більшої зручності клієнтів.

Відповідні вимоги передбачені у постанові №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку". 

Раніше ми писали, що в Ощадбанку назвали дедлайн дії старих карт. Також розповіли, як без звернення до відділення можна продовжувати здійснювати розрахунки. 

Ще розповідали, як клієнти Ощадбанку можуть менше платити за послуги. Там пояснили, який сервіс можна самостійно вимкнути. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
