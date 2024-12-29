Зимова єПідтримка в Ощадбанке по доверенности — почему отказывают

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам рассказали, возможно ли оформить выплату 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" по доверенности на другое лицо. С таким вопросом обращаются граждане к банкам-партнерам программы.

Об этом говорится на странице государственного "Ощадбанка" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Отказ в предоставлении "Зимової єПідтримки" по доверенности

Как сообщила одна из пользователей в сети, она хотела оформить "Зимову єПідтримку" по доверенности на другого человека в банке, однако получила отказ. Ей посоветовали подать заявку через "Дію", однако сервис такую функцию не осуществляет.

"На каком основании работник банка отказал в оформлении 1000 грн от государства? Я имею доверенность, имею право по доверенности в оформлении любых выплат, счет открыт в Ощадбанке, на мой вопрос, мне ответили, что было указание о запрете на оформление по доверенности, почему? Мне посоветовали работники (хотя я совет не спрашивала) оформить через Дію, но вы тоже понимаете, что в настоящее время Дія этой функции не проводит. Укажите мне, пожалуйста, ссылку на закон, где указан запрет", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель Ощадбанка отреагировал на обращение, объяснив, что банки-партнеры программы руководствуются правительственным постановлением, которым не предусмотрена возможность регистрации на выплаты по доверенности.

"Постановлением КМУ № 1330 предусмотрена возможность подачи заявки на получение денежной помощи "Зимова підтримка" через учреждение банка только определенным категориям клиентов. В данном постановлении нет возможности оформления выплаты по доверенности, ведь в перечне, кто и за кого может осуществить оформление выплаты, не фигурирует доверенное лицо", — объяснили в банке.

По правилам, только нескольким категориям граждан, проживающим в Украине, предоставлена возможность получить помощь в банке. А именно:

лица без идентификационного кода и те, кто по религиозным причинам не имеют кода;

граждане старше 65 лет, не пользующиеся приложением "Дія";

опекуны/законные представители детей.

Какие для этого требуют документы:

паспорт;

идентификационный код (при наличии);

отметка об отсутствии идентификационного кода;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, где подтверждается опека/попечительство.

Ранее мы писали, что деньги "Зимової єПідтримки" разрешается тратить на позиции из конкретного списка. Проблемы могут возникнуть, если компании, товары или услуги не участвуют в программе.

Также сообщали, что некоторым пенсионерам приходится дольше ждать поступления помощи от государства. В Минцифре подробно объяснили, как необходимо действовать в этом случае.