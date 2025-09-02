Відео
Головна Фінанси В Ощадбанку радять забрати вклади до 30 вересня — хто в списку

В Ощадбанку радять забрати вклади до 30 вересня — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:01
Ощадбанк закликав деяких клієнтів забрати кошти з рахунків — причини
Банківське відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, що власники карт, операції за якими не здійснювались кілька останніх років, мають особисто відвідати відділення банку для отримання коштів з рахунків. Йдеться про виплату грошей з поточних та депозитних рахунків.  

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Читайте також:

Виплата коштів з поточних та депозитних рахунків Ощадбанку 

Згідно з інформацією пресцентру банку, клієнти мають протягом поточного місяця звернутися до працівників банківських відділень, якщо не було руху за картами останні три роки. Також такі громадяни мають актуалізувати ідентифікаційну інформацію та пройти процедуру верифікації.

"До 30 вересня 2025 року вам необхідно відвідати АТ "Ощадбанк", щоб отримати кошти по поточних та депозитних рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше, а також актуалізувати ідентифікаційні дані та здійснити верифікацію", — йдеться у повідомленні.

Під час звернення до офісу Ощадбанку клієнти повинні мати при собі такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (ідентифікаційний код).

Що чекає у разі незвернення до відділень банку

У фінустанові попередили, що в разі ігнорування вимоги Ощадбанку щодо необхідності звернення до банківського відділення із вищевказаною метою, то після 30 вересня 2025 року очікуватимуться зміни. Вони передбачатимуть наступні дії з боку банку:

  • облік коштів на рахунках як нерухомих вкладів;
  • застосування комісії до нерухомих вкладів, згідно з тарифами.

У пресслужбі уточнюють, що йдеться про комісійну винагороду за ведення нерухомих вкладів (крім арештованих вкладів та частково виплачених вкладів по спадщині) для поточних рахунків фізосіб у гривні та комісійну винагороду за ведення нерухомих вкладів для депозитних рахунків фізосіб у нацвалюті (комісію встановлено для вкладів, за якими громадяни не можуть бути ідентифіковані через відсутність в Ощадбанку повних, достовірних чи коректних даних, необхідних для ідентифікації). 

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть знімати пенсійні виплати без комісії. Це можна робити в банкоматах інших банків, якщо сума не перевищує 10 тис. грн щомісяця

Також ми розповідали про те, кому з клієнтів Ощадбанку можуть арештувати рахунки. Через відкриття банками для зарахування соціальних виплат стандартних поточних рахунків, система має право їх повністю блокувати.  

виплати Ощадбанк гроші банки вклади
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
