Ощадбанк призвал некоторых клиентов забрать средства со счетов — причины

В Ощадбанке советуют забрать вклады до 30 сентября — кто в списке
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, что владельцы карт, операции по которым не осуществлялись несколько последних лет, должны лично посетить отделение банка для получения средств со счетов. Речь идет о выплате денег с текущих и депозитных счетов.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Выплата средств с текущих и депозитных счетов Ощадбанка
Согласно информации пресс-центра банка, клиенты должны в течение текущего месяца обратиться к работникам банковских отделений, если не было движения по картам последние три года. Также такие граждане должны актуализировать идентификационную информацию и пройти процедуру верификации.
"До 30 сентября 2025 года вам необходимо посетить АО "Ощадбанк", чтобы получить средства по текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, а также актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию", — говорится в сообщении.
При обращении в офис Ощадбанка клиент должны иметь при себе следующие документы:
- паспорт гражданина;
- документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (идентификационный код).
Что ждет в случае необращения в отделения банка
В финучреждении предупредили, что в случае игнорирования требования Ощадбанка о необходимости обращения в банковское отделение с вышеуказанной целью, то после 30 сентября 2025 года будут ожидаться изменения. Они будут предусматривать следующие действия со стороны банка:
- учет средств на счетах в виде недвижимых вкладов;
- применение комиссии к недвижимым вкладам, согласно тарифам.
В пресс-службе уточняют, что речь идет о комиссионном вознаграждении за ведение недвижимых вкладов (кроме арестованных вкладов и частично выплаченных вкладов по наследству) для текущих счетов физлиц в гривне и комиссионное вознаграждение за ведение недвижимых вкладов для депозитных счетов физлиц в нацвалюте (комиссия установлена для вкладов, по которым граждане не могут быть идентифицированы из-за отсутствия в Ощадбанке полных, достоверных или корректных данных, необходимых для идентификации).
