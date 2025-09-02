Ощадбанк призвал некоторых клиентов забрать средства со счетов — причины

Банковское отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, что владельцы карт, операции по которым не осуществлялись несколько последних лет, должны лично посетить отделение банка для получения средств со счетов. Речь идет о выплате денег с текущих и депозитных счетов.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Выплата средств с текущих и депозитных счетов Ощадбанка

Согласно информации пресс-центра банка, клиенты должны в течение текущего месяца обратиться к работникам банковских отделений, если не было движения по картам последние три года. Также такие граждане должны актуализировать идентификационную информацию и пройти процедуру верификации.

"До 30 сентября 2025 года вам необходимо посетить АО "Ощадбанк", чтобы получить средства по текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, а также актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию", — говорится в сообщении.

При обращении в офис Ощадбанка клиент должны иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина;

документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (идентификационный код).

Что ждет в случае необращения в отделения банка

В финучреждении предупредили, что в случае игнорирования требования Ощадбанка о необходимости обращения в банковское отделение с вышеуказанной целью, то после 30 сентября 2025 года будут ожидаться изменения. Они будут предусматривать следующие действия со стороны банка:

учет средств на счетах в виде недвижимых вкладов;

применение комиссии к недвижимым вкладам, согласно тарифам.

В пресс-службе уточняют, что речь идет о комиссионном вознаграждении за ведение недвижимых вкладов (кроме арестованных вкладов и частично выплаченных вкладов по наследству) для текущих счетов физлиц в гривне и комиссионное вознаграждение за ведение недвижимых вкладов для депозитных счетов физлиц в нацвалюте (комиссия установлена для вкладов, по которым граждане не могут быть идентифицированы из-за отсутствия в Ощадбанке полных, достоверных или корректных данных, необходимых для идентификации).

