В Ощадбанке недоступна одна из услуг — что надо знать

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали о временной недоступности одной из услуг — оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП). Там назвали другие доступные способы получения подписи.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Как клиентам Ощадбанка оформить КЭП

В одном из сообщений пользователь обратился к представителям банка с вопросом, как осуществить оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности электронных документов.

Представитель главного офиса Ощадбанка сообщил, что временно в банке нет возможности оформить квалифицированную электронную подпись. В то же время в большинстве внешних систем граждане могут верифицироваться с помощью систем BankID или "Дія. Підпису".

В системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или "Дія", можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе АЦСК "Вчасно.КЭП".

Для этого необходимо осуществить несколько шагов:

перейти по указанной ссылке;

выбрать функцию "Получить КЭП;

авторизоваться с помощью личной электронной почты (в случае отсутствия регистрации в системе необходимо будет создать себе учетную запись);

после входа в систему выбираем функцию "Получить КЭП" — выбрать получение КЭП для физического лица;

далее верификация лица с помощью приложения "Дія", путем считывания QR-кода;

после удачной верификации лица, необходимо ввести одноразовый пароль, который придет на номер телефона;

нужно придумать PIN-код к создаваемой КЭП;

получить идентификатор облачной КЭП.

После этого файловая КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера.

Скриншот. Источник: Ощад в FB

Для чего нужна КЭП

Электронная цифровая подпись физлица используется для подтверждения подлинности в онлайн-среде, в частности при отправке электронных деклараций, заявлений или других документов в правительственные органы.

ЭЦП применяют в разных сферах и для различных целей. А именно:

бизнес-транзакции: ЭЦП позволяет подтверждать операции между компаниями и клиентами, что позволяет уменьшать риск фальсификации документов;

электронная почта: ЭЦП может использоваться для подписи информации в е-письмах, что гарантирует ее подлинность;

онлайн-банкинг: ЭЦП делает безопасными операции в интернет-банкинге и подтверждает идентичность клиентов.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке клиенты жалуются на навязывание кредитных карт при открытии зарплатных. Известно, законны ли такие действия со стороны финансового учреждения.

Также рассказывали, что в Ощадбанке клиентам может грозить большая комиссия. Это может произойти при оплате коммунальных счетов в терминалах, однако есть возможность платить меньше.