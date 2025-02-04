В Ощадбанке недоступна одна из услуг — что надо знать

В Ощадбанке предупредили о недоступности одной из услуг
В государственном "Ощадбанке" рассказали о временной недоступности одной из услуг — оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП). Там назвали другие доступные способы получения подписи.
Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.
Как клиентам Ощадбанка оформить КЭП
В одном из сообщений пользователь обратился к представителям банка с вопросом, как осуществить оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности электронных документов.
Представитель главного офиса Ощадбанка сообщил, что временно в банке нет возможности оформить квалифицированную электронную подпись. В то же время в большинстве внешних систем граждане могут верифицироваться с помощью систем BankID или "Дія. Підпису".
В системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или "Дія", можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе АЦСК "Вчасно.КЭП".
Для этого необходимо осуществить несколько шагов:
- перейти по указанной ссылке;
- выбрать функцию "Получить КЭП;
- авторизоваться с помощью личной электронной почты (в случае отсутствия регистрации в системе необходимо будет создать себе учетную запись);
- после входа в систему выбираем функцию "Получить КЭП" — выбрать получение КЭП для физического лица;
- далее верификация лица с помощью приложения "Дія", путем считывания QR-кода;
- после удачной верификации лица, необходимо ввести одноразовый пароль, который придет на номер телефона;
- нужно придумать PIN-код к создаваемой КЭП;
- получить идентификатор облачной КЭП.
После этого файловая КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера.
Для чего нужна КЭП
Электронная цифровая подпись физлица используется для подтверждения подлинности в онлайн-среде, в частности при отправке электронных деклараций, заявлений или других документов в правительственные органы.
ЭЦП применяют в разных сферах и для различных целей. А именно:
- бизнес-транзакции: ЭЦП позволяет подтверждать операции между компаниями и клиентами, что позволяет уменьшать риск фальсификации документов;
- электронная почта: ЭЦП может использоваться для подписи информации в е-письмах, что гарантирует ее подлинность;
- онлайн-банкинг: ЭЦП делает безопасными операции в интернет-банкинге и подтверждает идентичность клиентов.
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