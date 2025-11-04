Відео
Україна
В Ощадбанку попередили про небезпеку для клієнтів — деталі

В Ощадбанку попередили про небезпеку для клієнтів — деталі

Дата публікації: 4 листопада 2025 06:01
Оновлено: 16:25
Захист коштів в Ощадбанку — клієнтів попередили про нові способи обману
Банківська карта у руках та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнтів українських фінустанов та державного "Ощадбанку" попередили про необхідність збереження пильності у зв'язку з появою нових способів виманювання коштів. На гачок шахраїв можуть потрапити найбільш довірливі громадяни, зокрема люди похилого віку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Національного банку України (НБУ).

Яка небезпека може чекати клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, в країні спостерігається поява нових схем обману клієнтів. Зокрема, шахраї займаються імітуванням:

  • Сайтів онлайн-магазинів
  • Порталів банків
  • Державних сервісів
  • Чат-ботів

Особливо необхідно бути обережними, якщо надходять підозрілі повідомлення з посиланнями від знайомих. Тепер це теж може бути пасткою, оскільки шахраї здатні зламати акаунт та почати розсилати небезпечну інформацію.

Як клієнтам захистити себе

Для того, щоб максимально убезпечити свої кревні від шахраїв, необхідно дотримуватися важливих правил. Серед них є основні:

  • не можна нікому повідомляти CVC2-код на звороті картки, ПІН-коди, одноразові паролі від банку/мобільного оператора;
  • не потрібно переходити за підозрілими посиланнями та вводити дані карт на незнайомих сайтах;
  • користуватися тільки офіційними контактами банку та перевіряти протокол сайту (він має починатися з https);
  • створювати унікальні складні паролі/активувати двофакторну автентифікацію;
  • встановити індивідуальні ліміти на операції, підключити СМС-інформування за операціями з карткою.

У разі розкриття даних платіжної карти на підозрілому сайті чи чат-боті — варто не зволікати, а негайно зателефонувати до банку та заблокувати карту.

Також у разі підозри на шахрайство можна зателефонувати у банк та повідомити кіберполіцію за номером телефону: 0 800 505 170.  

Раніше ми писали, що в Ощадбанку стягують комісію за перекази залежно від типів карт. У фінустанові назвали варіант, як не переплачувати.   

Також ми розповідали, що клієнти Ощадбанку в рамках акції можуть отримати кошти на покупки. Сертифікати передбачені для власників однієї з карт. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
