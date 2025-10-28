Ощадбанк надасть гроші на покупки — хто і як може долучитися до програми

Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

До 16 листопада 2025 року клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають змогу отримати сертифікати на покупки. Скористатися нею можуть власники однієї з банківських карт за умови здійснення розрахунків на визначену суму.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Детальніше про сертифікати в Ощадбанку

Згідно з акцією, долучитися до розіграшу подарунків можуть власники карти Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку. Щоб стати учасником, потрібно лише робити розрахунки картою за товари. А саме:

купувати будь-які товари на суму, що перевищує 500 грн;

здійснювати оплату виключно картою Лайк’ю Mastercard від Ощаду.

За правилами акції, учасники можуть потрапити до списків переможців на подарунки від Ощадбанку. Йдеться про:

Електронні сертифікати на 500 грн.

Компактні 3D-принтери.

Смартфон.

Що варто знати про карту Лайк’ю

Картка під назвою "Лайк’ю" є спеціальною картою для дітей. Вона дає змогу наймолодшим клієнтам банку розвивати фінансові навички. Батьки мають можливість контролювати витрати, встановивши необхідні ліміти.

Завдяки такій карті діти від шести років та молодь можуть:

самостійно здійснювати розрахунки;

накопичувати відсотки;

отримувати бонуси та обмінювати на подарунки.

У карти є такі переваги:

за оплату від 50 грн накопичуються бали у програмі "Mastercard Більше";

змога примноження фінансів із сервісом "Мобільні заощадження" та 3% на залишок;

можливість прив'язування карти до Apple Pay/Google Pay.

Щоб оформити таку карту, потрібні:

ID-карта або свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код (за наявності).

За даними банку, йдеться про єдину дитячу карту в Україні, яку можна оформити в чат-боті (Viber, Telegram, Facebook) або на офіційному порталі. Також можна оформити у банківському відділенні.

