Защита средств в Ощадбанке — клиентов предупредили о новых способах обмана

В Ощадбанке предупредили об опасности для клиентов — детали
Клиентов украинских финучреждений и государственного "Ощадбанка" предупредили о необходимости сохранения бдительности в связи с появлением новых способов выманивания средств. На крючок мошенников могут попасть наиболее доверчивые граждане, в частности пожилые люди.
Какая опасность может поджидать клиентов Ощадбанка
Как отмечается, в стране наблюдается появление новых схем обмана клиентов. В частности, мошенники занимаются имитацией:
- Сайтов онлайн-магазинов
- Порталов банков
- Государственных сервисов
- Чат-ботов
Особенно необходимо быть осторожными, если поступают подозрительные сообщения со ссылками от знакомых. Теперь это тоже может быть ловушкой, поскольку мошенники способны взломать аккаунт и начать рассылать опасную информацию.
Как клиентам защитить себя
Для того, чтобы максимально обезопасить свои кровные от мошенников, необходимо придерживаться важных правил. Среди них есть основные:
- нельзя никому сообщать CVC2-код на обороте карты, ПИН-коды, одноразовые пароли от банка/мобильного оператора;
- не нужно переходить по подозрительным ссылкам и вводить данные карт на незнакомых сайтах;
- пользоваться только официальными контактами банка и проверять протокол сайта (он должен начинаться с https);
- создавать уникальные сложные пароли/активировать двухфакторную аутентификацию;
- установить индивидуальные лимиты на операции, подключить СМС-информирование по операциям с картой.
В случае раскрытия данных платежной карты на подозрительном сайте или чат-боте — стоит не медлить, а немедленно позвонить в банк и заблокировать карту.
Также в случае подозрения на мошенничество можно позвонить в киберполицию по телефону: 0 800 505 170.
