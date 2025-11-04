Видео
Армия
В Ощадбанке предупредили об опасности для клиентов — детали

В Ощадбанке предупредили об опасности для клиентов — детали

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 06:01
обновлено: 07:19
Защита средств в Ощадбанке — клиентов предупредили о новых способах обмана
Банковская карта в руках и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиентов украинских финучреждений и государственного "Ощадбанка" предупредили о необходимости сохранения бдительности в связи с появлением новых способов выманивания средств. На крючок мошенников могут попасть наиболее доверчивые граждане, в частности пожилые люди.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Какая опасность может поджидать клиентов Ощадбанка

Как отмечается, в стране наблюдается появление новых схем обмана клиентов. В частности, мошенники занимаются имитацией:

  • Сайтов онлайн-магазинов
  • Порталов банков
  • Государственных сервисов
  • Чат-ботов

Особенно необходимо быть осторожными, если поступают подозрительные сообщения со ссылками от знакомых. Теперь это тоже может быть ловушкой, поскольку мошенники способны взломать аккаунт и начать рассылать опасную информацию.

Как клиентам защитить себя

Для того, чтобы максимально обезопасить свои кровные от мошенников, необходимо придерживаться важных правил. Среди них есть основные:

  • нельзя никому сообщать CVC2-код на обороте карты, ПИН-коды, одноразовые пароли от банка/мобильного оператора;
  • не нужно переходить по подозрительным ссылкам и вводить данные карт на незнакомых сайтах;
  • пользоваться только официальными контактами банка и проверять протокол сайта (он должен начинаться с https);
  • создавать уникальные сложные пароли/активировать двухфакторную аутентификацию;
  • установить индивидуальные лимиты на операции, подключить СМС-информирование по операциям с картой.

В случае раскрытия данных платежной карты на подозрительном сайте или чат-боте — стоит не медлить, а немедленно позвонить в банк и заблокировать карту.

Также в случае подозрения на мошенничество можно позвонить в киберполицию по телефону: 0 800 505 170.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке взимают комиссию за переводы в зависимости от типов карт. В финучреждении назвали вариант, как не переплачивать.

Также мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка в рамках акции могут получить средства на покупки. Сертификаты предусмотрены для владельцев одной из карт.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
