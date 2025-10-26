В Ощадбанку пояснили причини блокування карт після ідентифікації

Банківська карта у руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, чому можливе блокування платіжних карт після процедури відеоідентифікації. Там наголосили, що прохання прибути до відділення має своє підґрунтя для продовження співпраці.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Блокування карти Ощадбанку після ідентифікації

До банку звернулась одна з громадянок із запитанням, чому після процедури відеоідентифікації було заблоковано можливість здійснення будь-яких операцій за карткою.

Йдеться про блокування карти жінки, яка перебуває на непідконтрольній Україні території. Вона кілька разів проходила відеоідентифікацію, однак у підсумку доступу до карти не надали. Натомість попросили спеціально прибути до відділення на підконтрольну територію.

"Моя пенсійна карта *3737 була заблокована у грудні 2024 року без попередження та пояснення причин. На картку Ощадбанку отримую пенсію, інших коштів на існування не маю. Люди допомогли подати заяву на ідентифікацію, я її пройшла, але мені нічого не розблокували у березні. Попросила допомогти повторно подати заявку, 5.09.25 знову з відеозв'язку відповіла на всі запитання, на що отримала відповідь від оператора — приїжджайте до банку...", — йдеться у повідомленні.

Пояснення представника Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, ситуації за рахунками кожного клієнта можуть бути різними. У випадку процедури ідентифікації — жінка могла її не пройти з визначених банком причин, тому, згідно з правилами, необхідне особисте прибуття у відділення.

"Ситуації за рахунками кожного клієнта можуть бути різними. Клієнтка повідомила, що надала відповіді оператору по відеодзвінку, але, можливо, вона не пройшла цю ідентифікацію, через що було рекомендовано звернутися особисто у відділення банку. Блокування картки може відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства та законів НБУ, які банк у жодному разі не порушує", — повідомив працівник фінустанови.

Також за інформацією банку, не пройти ідентифікацію можна у разі:

ігнорування дедлайну ідентифікації;

відсутності електронного підпису (КЕП), що є обов'язковим для дистанційної ідентифікації.

Водночас, якщо громадянин ідентифікувався, але не подав повідомлення про те, що не отримує пенсію від РФ, то теж необхідно подати таке повідомлення для збереження права на виплати.

Також влітку банк заблокував низку старих карт, зокрема, на яких на рахунку "нуль" коштів, а для відкриття нових — необхідно особисто прибути у відділення банку. Окрім того, у разі появи боргів можливе блокування карти за рішенням суду.

Раніше ми писали про причини арешту грошей на рахунках в Ощадбанку. Банк зобов'язаний надати доступ до певної суми коштів.

Також ми розповідали, що клієнтів Ощадбанку просять оновити інформацію, навіть якщо не сталося змін. У банку дали пояснення, як здійснити таку процедуру.