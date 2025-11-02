Відео
Головна Фінанси Комісії за перекази — в Ощадбанку назвали вигідний тариф

Комісії за перекази — в Ощадбанку назвали вигідний тариф

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 06:01
Оновлено: 16:14
Комісії в Ощадбанку — клієнтам назвали вигідний тариф для переказів
Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

Тарифна політика держфінустанови "Ощадбанк" передбачає стягнення певного відсотка комісії за переказ коштів залежно від каналу здійснення та типів карт. У банку назвали варіант, який не передбачає сплати за відповідну операцію.  

Про це йдеться на офіційній сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Стягнення комісії за перекази в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка попросила пояснити представників банку, яка може бути сума комісії за певний вид перерахунку коштів. Вона зазначила, що складно зорієнтуватися, з огляду на те, що стягнення в тарифній інформації вказується, як правило, у відсотках.

Йдеться про переказ коштів з карти Ощадбанку на рахунок іншої фінустанови.

"Скажіть, будь ласка, яка комісія в гривнях буде, якщо з картки Ощадбанку перерахувати 3000 грн на універсальну картку visa ПриватБанку?", — зазначається у зверненні громадянки.

Які суми передбачені за перекази

Представник Ощадбанку пояснив, що достеменно дізнатись, скільки саме банк спише за операцію з переказу, можна, якщо знати, який тарифний пакет карти та її тип.

Зокрема, якщо йдеться про карту соціальну/пенсійну, то комісія за здійснення переказу буде становити 1% +5 грн. Тобто, якщо сума дорівнює 3 тис. грн, то стягнення буде у розмірі 35 грн (3 тис. грн * 1%+5 грн = 35 грн). 

Також працівник банку розповів про більш вигідний тариф. Так, якщо йдеться про тарифний пакет "Моя картка", то він дозволяє здійснювати перекази до 20 тис. грн в місяць без комісії в межах єдиного ліміту.

Ощадбанк
Тарифи. Джерело: Ощадбанк

У банку порадили клієнтам, які не можуть зорієнтуватися щодо розмірів комісій на сайті банку, звертатися на "гарячу лінію".

"Для детальної перевірки інформації, яка відкрита карта і чи буде утримуватися комісія при переказі ви завжди можете зателефонувати до контакт-центру банку 0800210800", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку діють певні правила щодо закриття платіжних карт, якими клієнти не користуються. Це необхідно зробити, щоб уникнути стягнення комісії.  

Також ми розповідали, що в Ощадбанку є можливість отримати гроші на покупки в рамках акції. Сертифікати на покупки будуть доступні власникам однієї з карт. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
