Ощадбанк предупредил о необходимости актуализации данных — что важно знать

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, кому из граждан и как нужно актуализировать данные. С подобными вопросами обращаются клиенты банка.

Об этом сообщил глава Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram-канале.

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Требование актуализации данных в Ощадбанке

Он отметил, что требование актуализировать данные не является прихотью банка, а требованием Национального банка Украины (НБУ).

"Время от времени клиенты банков жалуются на то, что им приходится актуализировать свои данные. На самом деле — это не прихоть финансовых учреждений, а требование регулятора, которое должны выполнять все банки", — сообщил Наумов.

Для удобства клиентов Ощадбанка соответствующий процесс сделали максимально удобным, ведь в прошлом году добавили опцию обновления данных в приложении "Мобильный Ощад". То есть такой подход позволит избежать посещения банковских отделений.

Банк за 30 дней до даты, когда возникнет потребность в обновлении данных или после этой даты, направляет клиентам оповещения. Во время входа в приложение на главной странице появляется сообщение с просьбой уточнить информацию о себе.

Как осуществить актуализацию данных

Для того, чтобы актуализировать свои данные дистанционно, необходимо сделать несколько шагов:

нажать на сообщение/перейти в свой профиль в разделе "Еще";

проверить информацию;

если данные корректны — надо подтвердить это.

После этого сообщение о необходимости обновления данных клиента исчезнет.

В случае, если нужно внести изменения в информацию о себе, необходимо сделать это пошагово в анкете и сохранить.

Чиновник рассказал, что уже доступна возможность обновления всех данных, кроме паспортных, но банк активно работает над возможностью также обновлять такие данные через приложение "Дія" без необходимости посещения отделений.

"Приложение "Мобильный Ощад" делает процесс актуализации данных максимально простым и понятным. Однако не забывайте обновлять его, чтобы воспользоваться всеми новыми сервисами", — добавил Наумов.

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