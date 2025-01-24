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В Ощадбанке предупредили, когда взимают комиссию от 25 грн

24 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк взимает комиссию от 25 грн за оплату услуг ЖКХ — как избежать
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты финучреждения "Ощадбанк" рассказали о высокой комиссии при оплате коммунальных услуг через кассу банковского отделения. В банке объяснили, как не переплачивать.

Об этом говорится на официальной странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как следует из сообщений одной из пользовательниц сети, во время обращения в кассу Ощадбанка с необходимостью оплаты коммунальных платежей, оказалось, что комиссия составит 25 гривен за квитанцию. Она поинтересовалась, в связи с чем установлены такие суммы.

"Пошла платит коммунальные, сказали, если не имею депозита, так комиссия 25 гривен за квитанцию, это новые законы?", — говорится в сообщении гражданки в соцсети.

Как сэкономить на квитанциях

Представители банка отреагировали на обращение клиентки, отметив, что при оплате жилищно-коммунальных услуг наличными через банковскую кассу, действительно, предусмотрена комиссия в размере 1% от суммы. Ее размер не может быть меньше 25 гривен и не более 500 гривен за один платеж.

Соответствующая информация о тарифах по приему платежей через кассу доступна на странице банка по следующей ссылке

В то же время, можно платить значительно меньше при расчете за услуги ЖКХ, если заключен дополнительный договор между коммунальной организацией и банком. В таком случае комиссия будет определена условиями договора.

Осуществлять такие операции без удержания комиссии можно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:

  • зайти в мобильное приложение банка;
  • перейти в раздел "Платежи";
  • выбрать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";
  • осуществить оплату с карты.

"Это быстро, удобно и не нужно терять время на посещение и пребывание в учреждении банка", — добавили в финучреждении.

Также на портале банка указано, сколько стоит услуга по оплате коммунальных счетов через терминалы самообслуживания. В частности, самый низкий размер комиссии предусмотрен для лиц, которые рассчитываются пенсионными карточками. Взимают следующие суммы в зависимости от того, каким образом происходит оплата:

  • в случае уплаты наличными — 1% от суммы, однако не менее 20 гривен и не более 500 гривен за одну операцию;
  • платежной картой — 10 гривен;
  • пенсионной картой — 5 гривен;
  • картой другого банка — 1% от размера суммы, но не менее 20 гривен.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Напомним, с клиентов Ощадбанка в рамках действующих тарифов взимается комиссия при снятии наличных средств с зарплатных карт через банкомат. Размер комиссии различается и зависит от нескольких факторов.

Также мы сообщали, что Ощадбанк может списывать комиссию за абонентское обслуживание, несмотря на блокировку счетов. В финучреждении клиентам объяснили, как избежать соответствующих взысканий.

ЖКХ Ощадбанк банки банковские карты банковские счета комисия

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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