Ощадбанк взимает комиссию от 25 грн за оплату услуг ЖКХ — как избежать

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты финучреждения "Ощадбанк" рассказали о высокой комиссии при оплате коммунальных услуг через кассу банковского отделения. В банке объяснили, как не переплачивать.

Об этом говорится на официальной странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Высокая комиссия за оплату коммуналки в кассе Ощадбанка

Как следует из сообщений одной из пользовательниц сети, во время обращения в кассу Ощадбанка с необходимостью оплаты коммунальных платежей, оказалось, что комиссия составит 25 гривен за квитанцию. Она поинтересовалась, в связи с чем установлены такие суммы.

"Пошла платит коммунальные, сказали, если не имею депозита, так комиссия 25 гривен за квитанцию, это новые законы?", — говорится в сообщении гражданки в соцсети.

Как сэкономить на квитанциях

Представители банка отреагировали на обращение клиентки, отметив, что при оплате жилищно-коммунальных услуг наличными через банковскую кассу, действительно, предусмотрена комиссия в размере 1% от суммы. Ее размер не может быть меньше 25 гривен и не более 500 гривен за один платеж.

Соответствующая информация о тарифах по приему платежей через кассу доступна на странице банка по следующей ссылке.

В то же время, можно платить значительно меньше при расчете за услуги ЖКХ, если заключен дополнительный договор между коммунальной организацией и банком. В таком случае комиссия будет определена условиями договора.

Осуществлять такие операции без удержания комиссии можно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:

зайти в мобильное приложение банка;

перейти в раздел "Платежи";

выбрать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";

осуществить оплату с карты.

"Это быстро, удобно и не нужно терять время на посещение и пребывание в учреждении банка", — добавили в финучреждении.

Также на портале банка указано, сколько стоит услуга по оплате коммунальных счетов через терминалы самообслуживания. В частности, самый низкий размер комиссии предусмотрен для лиц, которые рассчитываются пенсионными карточками. Взимают следующие суммы в зависимости от того, каким образом происходит оплата:

в случае уплаты наличными — 1% от суммы, однако не менее 20 гривен и не более 500 гривен за одну операцию;

платежной картой — 10 гривен;

пенсионной картой — 5 гривен;

картой другого банка — 1% от размера суммы, но не менее 20 гривен.

Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Напомним, с клиентов Ощадбанка в рамках действующих тарифов взимается комиссия при снятии наличных средств с зарплатных карт через банкомат. Размер комиссии различается и зависит от нескольких факторов.

Также мы сообщали, что Ощадбанк может списывать комиссию за абонентское обслуживание, несмотря на блокировку счетов. В финучреждении клиентам объяснили, как избежать соответствующих взысканий.