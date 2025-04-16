Фінмоніторинг в Ощадбанку у 2025 році — що треба знати клієнтам

Відділення банку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, чому відбувається блокування рахунків деяких громадян в рамках фінансового моніторингу та від чого залежить тривалість перевірки у 2025 році. З таким питанням звертаються клієнти фінустанови, яким обмежили право користуватися власними коштами.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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Проблеми клієнтів з доступом до рахунків в Ощадбанку

За словами одного з клієнтів, Ощадбанк обмежив доступ до рахунків, оскільки виникли питання до доходів. В рамках фінмоніторингу він надав всі необхідні документи, де підтверджується легальність та прозорість джерел фінансів.

Перевірка триває вже більш ніж два тижні, у банку не дають конкретної відповіді на запитання, коли закінчиться моніторинг, тоді як клієнтові вже зараз необхідні гроші.

"Мою картку обмежили в використанні, щодо питання до мене фінмоніторингу банку, надав всі документи на відділення, все легально і прозоро. Пройшло більше 14 днів, рішення немає, мені потрібні мої кошти, а я не можу ними скористатися і термінів ніхто не озвучує... Чому первинний моніторинг займає так багато часу?...", — йдеться у зверненні.

Кого чекає фінмоніторинг в Ощадбанку у 2025 році

У фінустанові пояснили, чому відбувається блокування карток, а також від чого залежить тривалість здійснення фінансового моніторингу.

Там зазначили, що Ощадбанк здійснює свою діяльність, дотримуючись чинних норм українського законодавства та загальноприйнятих міжнародних правил.

Банк зобов'язаний вживати необхідні заходи у сфері "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Саме це передбачає здійснення первинного фінансового моніторингу. Йдеться про будь-які підозрілі, на думку банку, фінансові операції. Деталі перевірки не розголошують, щоб клієнти не змогли їх обійти.

Тривалість розгляду документів в рамках фінмоніторингу залежить від ретельного ознайомлення з ними. Опрацювання даних відбувається в міру їх надходження та з дотриманням черги.

"Оскільки ви вже подали документи банку для аналізу та перевірки, банк уважно ознайомиться з ними та прийме рішення, результат якого буде повідомлено співробітникам відділення, де було подано заяву. Опрацювання документів відбувається в міру їх надходження та в порядку черги, тож прискорити розгляд неможливо", — додали у банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили правила безпечного користування чат-ботами, щоб не втратити гроші через шахраїв. Зокрема, не можна вводити конфіденційні дані.

Також повідомлялося, що в Ощадбанку діє тариф за здійснення невдалих операцій. Йдеться про "Комісію при обробці авторизованого запиту на суму, яка перевищує доступний залишок".