Ощадбанк списує гроші за невдалі операції — як не переплачувати

Людина тримає гроші та картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про списання грошей, якщо під час здійснення фінансової операції вказано суму, що перевищує залишок на рахунку. Йдеться про розмір комісії у 3 грн.

Про це повідомила одна з громадянок на сторінці порталу "Мінфін".

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Клієнтка розповіла, що хотіла оплатити комунальні послуги через термінал самообслуговування. Кілька разів операцію було відхилено. Виявилось, що бракувало кілька гривень, тому оплата не пройшла.

Натомість банк за скасовані операції списав кошти. Так, введені помилкові суми жінці обійшлися додатково у 3 грн.

"Здійснювала оплату за комунальні послуги, послуга була неуспішна, я повторила, і знову неуспішно. Не зауважила, що вказала більшу суму, ніж була на рахунку, так от, за не успішний переказ списано 3 грн", — написала жінка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як не платити за невдалі операції

Як пояснили на порталі, йдеться про "Комісію при обробці авторизованого запиту на суму, яка перевищує доступний залишок". Відповідне стягнення прописане в тарифах, оприлюднених на офіційному сайті.

Згідно з умовами, якщо під час здійснення операції сума більша за наявний залишок на рахунку, то починаючи з другої спроби і більше, знімається по 3 грн. При цьому така норма діє, навіть якщо не вистачатиме на рахунку бодай однієї гривні.

Для того, щоб уникнути списання коштів за відхилені операції, необхідно:

перед здійсненням оплати переглянути залишок коштів на рахунку у застосунку "Мобільний Ощад" або в чат-боті;

у разі невдалої спроби надійде смс-повідомлення з банку — у ньому можна буде переглянути залишок коштів.

Також на порталі зазначили, що така комісія не діє, якщо оплачувати комунальні послуги у застосунку в телефоні.

Нагадаємо, в Ощадбанку пояснили, як не втратити гроші через користування чат-ботами. Якщо знати певні правила, можна не потрапити на гачок шахраїв.

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