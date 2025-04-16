Финмониторинг в Ощадбанке в 2025 году — что нужно знать клиентам

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, почему происходит блокировка счетов некоторых граждан в рамках финансового мониторинга и от чего зависит продолжительность проверки в 2025 году. С таким вопросом обращаются клиенты финучреждения, которым ограничили право пользоваться собственными средствами.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в Facebook.

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Проблемы клиентов с доступом к счетам в Ощадбанке

По словам одного из клиентов, Ощадбанк ограничил доступ к счетам, поскольку возникли вопросы к доходам. В рамках финмониторинга он предоставил все необходимые документы, где подтверждается легальность и прозрачность источников финансов.

Проверка длится уже более двух недель, в банке не дают конкретного ответа на вопрос, когда закончится мониторинг, тогда как клиенту уже сейчас необходимы деньги.

"Мою карту ограничили в использовании, по вопросу ко мне финмониторинга банка, предоставил все документы на отделение, все легально и прозрачно. Прошло более 14 дней, решения нет, мне нужны мои средства, а я не могу ими воспользоваться и сроков никто не озвучивает... Почему первичный мониторинг занимает так много времени?...", — говорится в обращении.

Кого ждет финмониторинг в Ощадбанке в 2025 году

В финучреждении объяснили, почему происходит блокировка карт, а также от чего зависит продолжительность осуществления финансового мониторинга.

Там отметили, что Ощадбанк осуществляет свою деятельность, соблюдая действующие нормы украинского законодательства и общепринятые международные правила.

Банк обязан принимать необходимые меры в сфере "предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Именно это предусматривает осуществление первичного финансового мониторинга. Речь идет о любых подозрительных, по мнению банка, финансовых операциях. Детали проверки не разглашают, чтобы клиенты не смогли обойти их.

Продолжительность рассмотрения документов в рамках финмониторинга зависит от тщательного ознакомления с ними. Обработка данных происходит по мере их поступления и с соблюдением очереди.

"Поскольку вы уже подали документы банку для анализа и проверки, банк внимательно ознакомится с ними и примет решение, результат которого будет сообщен сотрудникам отделения, где было подано заявление. Обработка документов происходит по мере их поступления и в порядке очереди, поэтому ускорить рассмотрение невозможно", — добавили в банке.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили правила безопасного пользования чат-ботами, чтобы не потерять деньги из-за мошенников. В частности, нельзя вводить конфиденциальные данные.

Также сообщалось, что в Ощадбанке действует тариф за осуществление неудачных операций. Речь идет о "Комиссии при обработке авторизованного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток".