Финмониторинг в Ощадбанке в 2025 году — что нужно знать клиентам

В Ощадбанке предупредили, кого ждут проверки в 2025 году
В государственном "Ощадбанке" рассказали, почему происходит блокировка счетов некоторых граждан в рамках финансового мониторинга и от чего зависит продолжительность проверки в 2025 году. С таким вопросом обращаются клиенты финучреждения, которым ограничили право пользоваться собственными средствами.
Об этом говорится на странице Ощадбанка в Facebook.
Проблемы клиентов с доступом к счетам в Ощадбанке
По словам одного из клиентов, Ощадбанк ограничил доступ к счетам, поскольку возникли вопросы к доходам. В рамках финмониторинга он предоставил все необходимые документы, где подтверждается легальность и прозрачность источников финансов.
Проверка длится уже более двух недель, в банке не дают конкретного ответа на вопрос, когда закончится мониторинг, тогда как клиенту уже сейчас необходимы деньги.
"Мою карту ограничили в использовании, по вопросу ко мне финмониторинга банка, предоставил все документы на отделение, все легально и прозрачно. Прошло более 14 дней, решения нет, мне нужны мои средства, а я не могу ими воспользоваться и сроков никто не озвучивает... Почему первичный мониторинг занимает так много времени?...", — говорится в обращении.
Кого ждет финмониторинг в Ощадбанке в 2025 году
В финучреждении объяснили, почему происходит блокировка карт, а также от чего зависит продолжительность осуществления финансового мониторинга.
Там отметили, что Ощадбанк осуществляет свою деятельность, соблюдая действующие нормы украинского законодательства и общепринятые международные правила.
Банк обязан принимать необходимые меры в сфере "предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Именно это предусматривает осуществление первичного финансового мониторинга. Речь идет о любых подозрительных, по мнению банка, финансовых операциях. Детали проверки не разглашают, чтобы клиенты не смогли обойти их.
Продолжительность рассмотрения документов в рамках финмониторинга зависит от тщательного ознакомления с ними. Обработка данных происходит по мере их поступления и с соблюдением очереди.
"Поскольку вы уже подали документы банку для анализа и проверки, банк внимательно ознакомится с ними и примет решение, результат которого будет сообщен сотрудникам отделения, где было подано заявление. Обработка документов происходит по мере их поступления и в порядке очереди, поэтому ускорить рассмотрение невозможно", — добавили в банке.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили правила безопасного пользования чат-ботами, чтобы не потерять деньги из-за мошенников. В частности, нельзя вводить конфиденциальные данные.
Также сообщалось, что в Ощадбанке действует тариф за осуществление неудачных операций. Речь идет о "Комиссии при обработке авторизованного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток".
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